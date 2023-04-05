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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

صدى البلد

كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن تغييرات هيكلية جديدة مع بداية شهر إبريل الحالي، تهدف الى زيادة تعزيز تواجد الشركة بالقارة الأفريقية بهدف زيادة الاستثمارات واستغلال موارد القارة والتوسع في أسواقها المحلية.

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واستعانت نيسان بالخبرات المصرية ضمن خططها الأفريقية مستقبلاً، حيث تم تعيين المهندس شريف الدسوقي في منصب العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، خلفا لمايك ويتفيلد، الذي أنتقل لتولي منصب المستشار الاستراتيجي للمجموعة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

 

صرح جوني بايفا، الرئيس الجديد لنيسان أفريقيا ورئيس قسم التسويق والمبيعات في الهند: التغيرات الجديدة دليل واضح على اهتمام شركتنا بالأسواق الأفريقية وتطلعها لتعزيز تواجدها.

المهندس شريف الدسوقي

تولى المهندس شريف الدسوقي منصب رئيس مصنع نيسان في مصر عام 2020، وفي نهاية العام تم تعيينه في منصب العضو المنتدب، وكان قد بدأ عمله بمجال صناعة السيارات في مصر وبعدها البرازيل ثم الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وأوزباكستان والعديد من الدول الأخرى، كما قاد خطة التحول والتغيير في نيسان أفريقيا.

 

علق المهندس شريف الدسوقي عن تعيينه في منصبة الجديد قائلاً: "تمتلك شركة نيسان تواجد قوي في القارة الأفريقية، وتمتلك الإدارة العليا خطة واستراتيجية تهدف لزيادة الانتشار والإنتاج من خلال تقديم سيارات جديدة بالأسواق الأفريقية، حيث تملك قارة إفريقيا المركز الأخير عالميا من حيث عدد السيارات بالنسبة للأفراد بمتوسط 42 سيارة لكل 1000 فرد مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 182 لكل 1000 فرد.

 

وتابع الدسوقي قائلاً "أنا واثق أننا من خلال فريق العمل في أفريقيا والدعم من زملائنا في نيسان حول العالم، سنحقق المزيد من النجاحات."

محمد عبد الصمد 

كما أعلنت شركة نيسان عن تعيين محمد عبد الصمد في منصب العضو المنتدب لنيسان مصر، خلفاً للمهندس شريف الدسوقي، وتعتبر تغييرات نيسان الجديدة التي بدأ تنفيذها بداية من شهر إبريل الحالي، هي الأحدث لنيسان أفريقيا بعد أن ضمت مؤخرا دول شمال أفريقيا كالجزائر والمغرب وتونس وضمها في وحدة إقليمية واحدة مع باقي الأسواق الإفريقية.

 

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