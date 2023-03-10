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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان باترول 2023 في السعودية .. صور

نيسان باترول 2023
نيسان باترول 2023

تعتبر نيسان باترول موديل 2023 واحدة من اكثر السيارات اليابانية ذات شعبية كبيرة في السوق السعودية، لما تمتلكه من قدرات قوية نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، وتصميمها الخارجي العملاق من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وسعر سيارة نيسان باترول 2023 في السعودية.

نيسان باترول 2023

مواصفات سيارة نيسان باترول 2023

 

تعتمد السيارة نيسان باترول 2023 على تقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان باترول 2023

وتضم السيارة نيسان باترول 2023 علبة تروس اوتوماتيكية الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

نيسان باترول 2023

وتحتوي السيارة على مجموعة من مواصفات الامان ومنها، التحكم في الثبات، ومساعد المكابح BA، مع مكابح ABS و EBD، وخاصية المساعدة على تسلق المرتفعات، وحساسات حركة امامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا للحصول على رؤية مثالية اثناء علملية الاصطفاف والحركة، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

نيسان باترول 2023

وتضم السيارة نيسان باترول 2023 تجهيزات اخرى تتضمن، مثبت سرعة، ومرايات كهربائية "طي"، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وزر التشغيل، ودخول السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع تقنية التحكم في الاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

 

سعر السيارة نيسان باترول 2023 في السعودية 

 

تقدم السيارة نيسان باترول 2023 في السوق السعودي بسعر يتراوح بين 209.999 ريال و 268.499 ريال.

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