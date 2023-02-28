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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان GTR بتعديل مميز على طريقة IRON MAN .. صور

ملامح رياضية على
ملامح رياضية على طريقة IRON MAN

تعتبر شركة نيسان واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات اليابانية حول العالم، حيث تمكن من تقديم العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية وعنصر التصميم، أو عبر تجهيزاتها الفنية والتقنية.

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ونجمة هذا الموضوع هي احد اشهر سيارات شركة نيسان، النسخة القوية GTR، والتي حصلت على تعديل رائع على طريقة زي الرجل الحديدي IRON MAN، حيث قامت نيسان بتطوير تلك السيارة بالتعاون مع شركة التصميم الايطالية Italdesign.

نيسان GTR الخارقة بملامح رياضية على طريقة IRON MAN 

ملامح رياضية على طريقة IRON MAN .. نيسان GTR الخارقة 

 

وتعتبر السيارة نيسان GTR هي الوحيدة حول العالم التي تم تعديلها بهذه الالوان، والتي استوحيت من شخصية توني ستارك، بطل سلسلة أفلام الرجل الحديدي، حيث تمتعت باللون الاحمر اللامع مع تداخل اللون الذهبي المميز.

نيسان GTR الخارقة بملامح رياضية على طريقة IRON MAN 

وظهرت نيسان GTR المعدلة بالعديد من اللمسات الرياضية، والتي اتخذت ملامح تتسم بالشراسة من خلال الصادم الامامي والخلفي، بالاضافة إلى العتبات الجانبية المنخفضة، مع سبويلر عريض يعزز من هذا المفهوم، إلى جانب الجنوط الرياضية صاحبة التصميم الهندسي الرائع.

نيسان GTR الخارقة بملامح رياضية على طريقة IRON MAN 

القدرات الفنية للنسخة نيسان GTR

 

تعتمد السيارة نيسان GTR على ناقل حركة دبل كليتش مكون من 6 سرعات، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3800 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 710 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 780 نيوتن/متر.

نيسان GTR الخارقة بملامح رياضية على طريقة IRON MAN 
نيسان GTR IRON MAN الرجل الحديدي نيسان GTR الخارقة

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