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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل ساحر لـ رولز رويس فانتوم الفارهة.. صور

سيارة رولز رويس فانتوم
سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة

تعتبر شركة رولز رويس الإنجليزية واحدة من ابرز مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة مميزة من الاصدارات الفاخرة، والتي تجذب انتباه المشاهير والاثرياء في اغلب الامر.

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سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 

وتعد السيارة رولز رويس فانتوم، من اشهر الطرازات المقدمة وسط اسطول الصانع الانجليزي المخضرم، ولكن يبدو أن شرك مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت ان تبهر محبي سيارة فانتوم بجزمة من الترقيات.

سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 

ظهرت تعديلات مانسوري، عبر الهيكل الخارجي للسيارة حيث تمتعت باضاءة اضافية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكة هوائية أمامية كبيرة الحجم، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 24 بوصة طراز DX5، ذات تصميم هندسي مميز، مع عتبات جانبية نحيفة، وناشر امامي يزين اسفل مقدمة الصادم.

سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 

ولعل السمة الابرز في ترقيات مانسوري لـ رولز رويس فانتوم، هي اعتمادها على اللون البرتقالي، والذي زين مقصورة القيادة من الداخل، حيث تم تغليف المقاعد والارضية بهذا اللون من خامة الجلد الفاخر، وسقف باطلالة النجوم الشهيرة، بالاضافة إلى الابواب الداخلية، مع مزيج من اللون الاسود ايضا.

سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 

 

ارتفعت قوة الاحصنة الخاصة بالسيارة رولز رويس فانتوم المعدلة، بنسبة 39 حصانا، و 50 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث ينتج محرك السيارة والذي يقدم من طراز V12، سعة 6750 سي سي، قوة 602 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 950 نيوتن/متر.

سيارة رولز رويس فانتوم المعدلة 
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