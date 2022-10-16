بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

تمتلك سيارات العلامة التجارية البريطانية رولز رويس سجلاً حافلاً من السيارات النادرة والفارهة يجعلها تتربع على عرش السيارات الأغلى في العالم، وذلك بفضل تصميمها الراقي، وتجهيزاتها الفاخرة، بالإضافة لقوة محركاتها التي تحصل عليها من الشركة الأم لها BMW .

رولز رويس سويبتيل

تعد السيارة رولز رويس سويبتيل Sweptail أحد أبرز سيارات الشركة على الإطلاق، وهي سيارة نادرة تم انتاجها لمرة واحدة فقط بناء على طلب أحد الأشخاص، حيث تقدم بطلب للشركة لصنع سيارة خاصة به فقط.

رولز رويس سويبتيل

جاءت رغبة العميل في الحصول على سيارة كوبيه ذات مقعدين وسقف زجاجي بانورامي ضخم، تتميز بنمط تصميم سيارات رولز رويس الفريد من نوعه في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أستلهم أفكاره من مجموعة سيارات كلاسيكية.

مواصفات السيارة رولز رويس سويبتيل

تعتمد السيارة الفاخرة رولز رويس على محرك V12 ، بسعة 6.7 لتر، يضخ قوة تصل الى 453 حصانا، عند 5350 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران هائل يصل إلى 720 نيوتن متر عند 3500 دورة في الدقيقة.

يمكن للسيارة رولز رويس سويبتيل التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم بالساعة.

رولز رويس سويبتيل

سعر السيارة رولز رويس سويبتيل

تبدأ أسعار السيارة رولز رويس سويبتيل من 13 مليون دولار، ما يعادل 260 مليون جنيه، وتم انتاج نسخة واحدة فقط منها، وجاءت في المركز الثالث كأغلى سيارة جديدة في عام 2022، وسبق لها احتلال مركز الصدارة في عام 207.