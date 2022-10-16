عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

صدى البلد

تمتلك سيارات العلامة التجارية البريطانية رولز رويس سجلاً حافلاً من السيارات النادرة والفارهة يجعلها تتربع على عرش السيارات الأغلى في العالم، وذلك بفضل تصميمها الراقي، وتجهيزاتها الفاخرة، بالإضافة لقوة محركاتها التي تحصل عليها من الشركة الأم لها BMW .

رولز رويس Boat Tail.. مواصفات أغلى سيارة في العالم | صور

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

رولز رويس سويبتيل

تعد السيارة رولز رويس سويبتيل Sweptail أحد أبرز سيارات الشركة على الإطلاق، وهي سيارة نادرة تم انتاجها لمرة واحدة فقط بناء على طلب أحد الأشخاص، حيث تقدم بطلب للشركة لصنع سيارة خاصة به فقط.

رولز رويس سويبتيل

جاءت رغبة العميل في الحصول على سيارة كوبيه ذات مقعدين وسقف زجاجي بانورامي ضخم، تتميز بنمط تصميم سيارات رولز رويس الفريد من نوعه في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أستلهم أفكاره من مجموعة سيارات كلاسيكية.

 

مواصفات السيارة رولز رويس سويبتيل

تعتمد السيارة الفاخرة رولز رويس على محرك  V12 ، بسعة 6.7 لتر، يضخ قوة تصل الى 453 حصانا، عند 5350 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران هائل يصل إلى 720 نيوتن متر عند 3500 دورة في الدقيقة. 

 

يمكن للسيارة رولز رويس سويبتيل التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم بالساعة.

 رولز رويس سويبتيل

سعر السيارة رولز رويس سويبتيل

تبدأ أسعار السيارة رولز رويس سويبتيل من 13 مليون دولار، ما يعادل 260 مليون جنيه، وتم انتاج نسخة واحدة فقط منها، وجاءت في المركز الثالث كأغلى سيارة جديدة في عام 2022، وسبق لها احتلال مركز الصدارة في عام 207.

 

BMW رولز رويس سويبتيل رولز رويس سويبتيل Sweptail

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة غير سارة بدخول الشتاء

عش الزوجية اتدمر.. النيران تلتهم جهاز العروسين قبل ساعات من الزفاف| القصة الكاملة

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

حاولت أصلح غلطتي ووالدتها رفضتني.. اعترافات المتهم بالتعدي على خطيبته بالصف

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

في انتظار الشتاء.. كيف استعدت المحافظات لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة؟

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

لو راجع مصر قريب.. سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية| صور

الميكانيكي بيقولك.. كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

بورصة السيارات .. زيادة جديدة في أسعار أودي |تفاصيل

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

زيادة ربع مليون على سعر كوبرا فورمينتور موديل 2022 | صور

هوندا HR-V موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ترشيحاتنا

ما هو أفضل أبواب الجنة.. كم عددها وأسمائها؟ الإفتاء تجيب

وزير النقل : رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ليصبح 6 حارات بكل اتجاه

صراع الصدارة يزيد متعة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. اليوم

بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

‎زرع 150 نوع.. كيف حول شاب سطح منزله إلى حديقة نباتات؟

التنمية المحلية: نزرع 79,7 مليون شجرة ضمن مبادرة الـ100 مليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهب ولا من غير.. شاب يثير الجدل بسبب سعر القهوة

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ