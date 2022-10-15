وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

يبحث العديد من المشترين الجدد خاصة من هم في عمر الشباب عن سيارات اقتصادية في استهلاك الوقود، ويضم السوق المصري عددا كبيرًا من السيارات التي تتميز بمحرك 1300 سي سي تناسب هذا الغرض.

يستعرض موقع صدى أبرز 5 سيارات مزودة بمحرك 1300 سي سي او أقل في مصر.

بروتون ساجا موديل 2022

بروتون ساجا موديل 2022

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، حيث يضخ قوة تصل 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، بينما تمتلك السيارة مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 420 لتر.

أسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2022

بروتون ساجا موديل 2022 الفئة الأولى STANDARD أوتوماتيك بسعر 268,000 جنيه

بروتون ساجا موديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM أوتوماتيك بسعر 288,000 جنيه.

سوزوكي التو موديل 2022

سوزوكي التو موديل 2022

حصلت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 على محرك بسعة 800 سي سي يضخ قوة تصل الى 47 حصانا، و 69 من العزم الأقصى للدوران، يصل معدل استهلاكها من الوقود الى 4 لتر عند قطع مسافة 100 كيلومتر، تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 20 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 130 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2022:

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2022 في مصر بـ 179,000 جنيه.

هيونداي i10 موديل 2022

هيونداي i10 موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي i10 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، بسعة 1200 سي سي، يضخ قوة تصل الى 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 117 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية، ونظام جر أمامي للعجلات.

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2022:

هيونداي i10 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 335 الف جنيه.

هيونداي i10 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 345 الف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022

رينو ميجان موديل 2022

جاءت السيارة رينو ميجان موديل 2022 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 395 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 435 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر455 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 465 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 495 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 535 ألف جنيه.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر بمحرك 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 65 حصانا، وتأتي بنوعين من ناقل الحركة، الأول ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، والثاني ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، ، و 89 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022:

سوزوكي سيلاريو 2022 الفئة الأولى مانيوال بسعر 239.900 ألف جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022 الفئة الثانية مانيوال بسعر 249.900 ألف جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022 الفئة الثالثة مانيوال بسعر 259.900 ألف جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022 الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 248.900 ألف جنيه