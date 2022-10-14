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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مايباخ Exelero .. قصة أغلى سيارة من إنتاج مرسيدس | صور

صدى البلد

تشتهر سيارات العلامة التجارية مايباخ طوال تاريخها بالرقي والتفرد عن غيرها من السيارات، ورغم استحواذ مرسيدس عليها ودمجها في الفئة S-Class ؛ حافظت سيارات مايباخ على قوتها، حيث تعتبر السيارات الرسمية لأغلب الملوك والرؤساء.

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مرسيدس مايباخ Exelero 

جاءت السيارة مرسيدس مايباخ Exelero على رأس أغلى أسطول سيارات مرسيدس الفاخرة في العالم والخامسة في قائمة أغلى السيارات على مستوى العالم لعام 2022.

تعتبر السيارة مرسيدس مايباخ Exelero انتاج حصري بناء على طلب شركة  Fulda، وهي شركة إطارات ألمانية تابعة لشركة Goodyear ، وأرادت الشركة اختبار عائلة إطارات Carat Exelero الجديدة وطلبت من مرسيدس بناء نموذج أولي، وتم تصميمها اعتمادا على سيارة مايباخ  S-Class.

مرسيدس مايباخ Exelero 

محرك السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تعتمد السيارة مرسيدس مايباخ Exelero على محرك V12 مزدوج التوربو ينتج 690 حصانًا، و 1020 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى لـ 350 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط.

مرسيدس مايباخ Exelero 

يبلغ وزن السيارة مرسيدس مايباخ Exelero نحو 5864 رطلاً (2660 كيلوجراما)، وتحتوي على مجموعة من إطارات Fulda Carat Exelero مقاس 23 بوصة بحجم 315/25 ZR 23 لجميع الزوايا الأربع.

مرسيدس مايباخ Exelero 

سعر السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تتراوح أسعار السيارة مرسيدس مايباخ Exelero من 8 مليون دولار حتى 10 ملايين دولار تقريبا، وتعتبر خامس أغلى سيارة في العالم لعام 2022.

مرسيدس Exelero مرسيدس مايباخ Exelero مايباخ S-Class اغلي سيارة في العالم

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