تبدأ من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة مميزة من سيارات السيدان الاعتمادية، والتي تتوفر بأسعار مناسبة مقارنة بإمكانياتها، وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ تبدأ بسعر 200 ألف جنيه، وقد تختلف أسعار السيارات حسب نوع الطراز ونوع ناقل الحركة أوتوماتيك أو مانيوال، أو حسب الحالة العامة للسيارة.

نيسان صني موديل 2012

نيسان صني موديل 2012

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2012 على محرك سعه 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 118 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات أو ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات حسب الفئة، وتبلغ سعة تانك البنزين 50 لترا، يبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة نيسان صني موديل 2012 نحو 6.9 ليتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى الى 178 كيلومتر في الساعة، وتعد من اشهر السيارات في السوق المحلي.

يبلغ متوسط سعر السيارة نيسان صني موديل 2012 نحو 200 ألف جنيه للنسخة المانيوال، فيما يبلغ متوسط سعر النسخة الأوتوماتيك نحو 250 ألف جنيه.

سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008

سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008

تعتمد سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 على محرك 1600 سي سي، بقوة تصل الى 116 حصانا، أو محرك بسعة 2000 سي سي، وقوة 116 حصانا، مع ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن/متر، ويصل مدى استهلاك الوقود الى 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

يبلغ متوسط أسعار السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 نحو 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

تويوتا كورولا موديل 2007

تويوتا كورولا موديل 2007

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بخيارين من المحركات، الأول محرك سعته 1300 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 92 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 121 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى للسيارة 175كم/الساعة، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 و14.5 ثانية.

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بين 200 ألف جنيه و 280 ألف جنيه تقريبا، ويختلف السعر حسب مواصفات السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها ونوع المحرك.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 شارك على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي ، يولد قوة تصل الى 117 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، ويتصل المحرك ناقل الحركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.6 ثانية.

يبدأ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 شارك في سوق المستعمل المصري بـ 230 ألف جنيه حتى 350 ألف جنيه تقريباً، وتختلف الأسعار حسب حالتها الفنية وعدد الكيلومترات التي قطعتها، ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

تويوتا كورولا موديل عام 2015

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل عام 2015 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل الى 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 154 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي يتألف من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2015 مستعملة على مواقع ومنصات التسويق الإلكتروني بـ 250 ألف جنيه تقريبا.