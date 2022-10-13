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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

صدى البلد

يعتبر ممتص الصدمات المسمى بـ"المساعدين" أحد أهم الأجزاء الحيوية في نظام التعليق الخاص بالمركبات، ويؤثر بشكل كبير على اتزان وثبات السيارة أثناء القيادة على الطريق، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، مما قد يتسبب في أضرار تؤثر على أمن وسلامة السائق.

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ولذلك يحتاج ممتص الصدمات "المساعدين" لعناية دائمة لكي يعمل بشكل طبيعي، وعند ملاحظة أي مشاكل فيه يجب فحصها على الفور.

 

أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

  • حدوث بدربكة على عجلة القيادة عند القيادة.
  • سماع صوت نطنطة عند المطبات، وطقطقة عند السير في طرقات غير مستوية.
  • تعرض إطارات السيارة للتآكل
  • تسرب للزيت من ممتص الصدمات
  • تمايل السيارة بشكل نسبي تجاه ممتص الصدمات الضعيف
  • عند استخدام الفرامل، تغوص السيارة وتتأخر في العودة للوضع الطبيعي
  • زيادة مسافة الكبح على السرعات العالية أو عند المنعطفات
  • عدم ثبات السيارة بشكل جيد
أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

أهمية ممتص الصدمات في السيارة

يعمل ممتص الصدمات في السيارة على امتصاص الصدمات عند حدوث المطبات، ويعتمد على مواجهة اهتزاز هيكل المركبة أثناء السير، ويعتبر مانع لأي تأرجح أو انقلاب للسيارة، بالإضافة إلى مزيد من الأمان على الطريق لأنه يعمل على التصاق السيارة بالطريق، ويعمل كتعويض لعدم استواء الطريق من خلال امتصاص الصدمات والاهتزازات.

 

يجب فحص وصيانة ممتص الصدمات بعد السير لمسافة 80 ألف كيلومتر، والقيام بتكرار هذه العملية كل 20 ألف كيلومتر، وعند تلف أحد الممتصات ينبغي استبدال كلا المساعدين على المحور وليس المساعد التالف فقط.

ممتص الصدمات المساعدين نظام التعليق الصدمات القيادة

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