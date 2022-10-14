بعد إعفاء المغتربين من الجمارك.. سعر تويوتا كورولا 2022 في الإمارات| صور

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بإعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر، وذلك مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية، والتي يتم استردادها بالكامل بعد خمس سنوات، ويأتي قرار الإعفاء استجابة لمطالب عدد كبير من المغتربين.

تويوتا كورولا موديل 2022

ونظراً لفارق السعر بين السوق المصري وبعض الأسواق العربية يرغب عديد من المغتربين في شراء سيارات من الخارج، ويأتي على رأس هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2022، حيث تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات نجاحا ومبيعاً في التاريخ، ويرجع الفضل في ذلك لجودتها، واعتماديتها الكبيرة.

تويوتا كورولا موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

يصل متوسط استهلاك السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 للوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 10.8 ثانية.

تويوتا كورولا موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في الإمارات

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI بسعر 71,900 درهم.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI بسعر 73,900 درهم.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI EXECUTIVE بسعر 78,000 درهم.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة CC XLI EXECUTIVE HEV بسعر 83,900 درهم.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة GLI MR HEV بسعر 95,000 درهم.