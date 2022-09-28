سيارة رولز رويس جوست بلاك بتعديلات نوفوتيك وبقوة 696 حصانا.. تفاصيل وصور

كشفت شركة نوفيتك سبوفيك للتعديلات عن تعديلات تمت علي سيارة رولز رويس جوست بلاك ، بالإضافة إلي تعزيز قوة المحرك المكون من 12 أسطوانة .

سيارة رولز رويس جوست بلاك

تستمد سيارة رولز رويس جوست بلاك قوتها من محرك رولز رويس مزدوج التيربو سعة 6075 سي سي ، ينتج قوة قدرها 696 حصانا، وعزم اقصي للدوران 1002 نيوتن/ متر، تتسارع السيارة من 0-100 كم / ساعة في مدة تقدر بـ 4.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم / ساعة.

سيارة رولز رويس جوست بلاك

تأتي سيارة رولز رويس جوست بلاك بجسم مصنوعة من ألياف الكربون ، ومصد معاد تصميمه، ومآخذ رياضية، ومصابيح LED مدمجة، وزوج من العتبات الجانبية، وقاعدة عجلات العادية، وجناح شفة بارز، وأنابيب عادم مرئية، ونظام عادم رياضي غير قابل للصدأ، وصمامات فراشة يتم التحكم فيها .

سيارة رولز رويس جوست بلاك

تقدم سيارة رولز رويس جوست بلاك بعجلات فوسن جديدة مقاس 22 بوصة طلاء اسود لتتناسب مع الزخرفة الداكنة لبلاك بادج ، وتحتوي سيارة رولز رويس جوست بلاك على وحدة سبوفيك Can-Tronic تعمل علي تعليق الهواء وتقريب السيارة من الأرض بمقدار 40 مم ، عند السرعات التي تزيد عن 140 كم / ساعة .

سيارة رولز رويس جوست بلاك

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الخيارات للتصميم الداخلي ، وحتي الآن لم يتم الإعلان عن تكلفة الترقيات ولكن مالكي الرولز لا يهمهم المال اذا أرادوا أن يقودوا رولز رياضية من اختيارهم.