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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأفخم في السعودية.. نظرة شاملة على رولز رويس فانت|صور

رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم موديل 2022

استطاعت شركة رولز رويس ان تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية، وخاصة وسط فئة الاثرياء والمشاهير، لما تقدمة من تكنولوجيا متطورة، وقدرات عالية الأداء، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية والداخلية والتي تتسم بالفخامة والرفاهية.

رولز رويس فانتوم موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن السيارة رولز رويس فانتوم في السوق السعودي 

 

تسارع السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 

 

يمكن للسيارة رولز رويس فانتوم أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

رولز رويس فانتوم موديل 2022

القدرات الفنية للسيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 

 

حصلت السيارة رولز رويس فانتوم على محرك بسعة 6700 سي سي، بعزم دوران يبلغ 900 نيوتن/متر، وبقوة قدرها 563 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

تجهيزات السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 

 

تحتوي السيارة رولز رويس فانتوم على فرامل ABS و EBD، ومساعدة المكابح BA، مع رصد النقاط العمياء، والتحكم في الثبات، والتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وعرض ضغط الاطارات.

رولز رويس فانتوم موديل 2022

كما تضم السيارة رولز رويس فانتوم كاميرا للتحكم، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، وتقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وقفل تلقائي، بالاضافة إلى مصابيح ترحيب،ومكيف هواء مدعوم بفتحات خلفية، وستائر داخلية، بالاضافة إلى مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وخاصية المفتاح الذكي، وتقنية تسخين وتبريد مقاعد السيارة.

رولز رويس فانتوم موديل 2022

وزودت السيارة رولز رويس فانتوم بنظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ضوء ومطر، وخاصية التدليك، والتحكم في السرعة، ومشغل اقراص مع مدخل AUX و USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع جهاز الملاحة، وشبكات أمامية مميزة، مع اضاءة خارجية بتقنية LED.

رولز رويس فانتوم موديل 2022

أسعار السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 في السعودية 

 

تقدم السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 1.980.000 ريال و 2.310.000 ريال.

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