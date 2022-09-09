الأفخم في السعودية.. نظرة شاملة على رولز رويس فانت|صور

استطاعت شركة رولز رويس ان تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية، وخاصة وسط فئة الاثرياء والمشاهير، لما تقدمة من تكنولوجيا متطورة، وقدرات عالية الأداء، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية والداخلية والتي تتسم بالفخامة والرفاهية.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن السيارة رولز رويس فانتوم في السوق السعودي
تسارع السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022
يمكن للسيارة رولز رويس فانتوم أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.
القدرات الفنية للسيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022
حصلت السيارة رولز رويس فانتوم على محرك بسعة 6700 سي سي، بعزم دوران يبلغ 900 نيوتن/متر، وبقوة قدرها 563 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات.
تجهيزات السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022
تحتوي السيارة رولز رويس فانتوم على فرامل ABS و EBD، ومساعدة المكابح BA، مع رصد النقاط العمياء، والتحكم في الثبات، والتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وعرض ضغط الاطارات.
كما تضم السيارة رولز رويس فانتوم كاميرا للتحكم، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، وتقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وقفل تلقائي، بالاضافة إلى مصابيح ترحيب،ومكيف هواء مدعوم بفتحات خلفية، وستائر داخلية، بالاضافة إلى مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وخاصية المفتاح الذكي، وتقنية تسخين وتبريد مقاعد السيارة.
وزودت السيارة رولز رويس فانتوم بنظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ضوء ومطر، وخاصية التدليك، والتحكم في السرعة، ومشغل اقراص مع مدخل AUX و USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع جهاز الملاحة، وشبكات أمامية مميزة، مع اضاءة خارجية بتقنية LED.
أسعار السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 في السعودية
تقدم السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 1.980.000 ريال و 2.310.000 ريال.