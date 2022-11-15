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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 945 حصانا.. تعديلات قوية على أيقونة بورشه GT2 RS |صور

بورشه GT2 RS 911
بورشه GT2 RS 911 من منهارت

تعتبر شركة بورشه الالمانية واحدة من عمالقة تصنيع السيارات حول العالم، والتي مازالت تقدم العديد من الطرازات القوية، والتي تحمل تجهيزات فنية عالية الاداء، إلى جانب التقنيات الداخلية وعنصر التصميم الخارجي.

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وتعد السيارة بورشه GT2 RS من أشهر الطرازات التي تنتمي لعائلة 911 الشهيرة، والتي يبدو أنها نالت اعجاب شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، حيث تمكنت من مواصلة إبهار متابعيها بوضع العديد من اللمسات لهذه السيارة والتي جاءت باللقب TR 900.

بورشه GT2 RS 911 من منهارت 

تعديلات مميزة لـ بورشه GT2 RS 911 من منهارت 

 

عملت منهارت على ترقية قدرات ناقل الحركة باستخدام علبة تروس PDK من 7 سرعات، مع محرك يستطيع ان يضخ قوة اجمالية بلغت 945 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1.050 نيوتن/متر، مع شاحن تيربو TTH 1000.

بورشه GT2 RS 911 من منهارت 

وظهرت السيارة بورشه GT2 RS 911 بجناح خلفي "سبويلر" عريض يتسم بالطابع الرياضي، والذي يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية، وبعض اللمسات الذهبية بالناحية الخلفية.

بورشه GT2 RS 911 من منهارت 

وامتدت الخطوط الذهبية لتشمل الناحية الجانبية للسيارة بورشه GT2 RS 911، بالاضافة إلى الناحية الامامية والعلوية، مع ملصقات MANHART، إلى جانب الاعتماد على مجموعات ألياف الكربون طراز DB Carbon، وجنوط رياضية كعادتها مع نظام الكبح القياسي والكربون سيراميك.

بورشه GT2 RS 911 من منهارت 

يذكر أن السيارة بورشه GT2 RS 911 تقدم بقيمة سعرية تصل إلى 570 ألف دولار أمريكي. 

بورشه مرتضى منصور GT2 RS 911 بورشه GT2 RS 911 منهارت السيارة بورشه GT2 RS

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