إعلان قائمة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة بأولمبياد الشباب «داكار 2026»

أعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة بالسنغال خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني شباب: عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي، والفني ناشئات: لارا سليمان وكارما خميس وتيا الميداني.

ويضم الجهاز الفني مصطفى عمر علي مدرباً فنياً للرجال، وزكريا محيى الدين غالب مدرباً فنياً للآنسات، ونانسي محمد علي طمان المدربة الفنية للآنسات.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الفني بشكل خاص.

وقال أمين إن المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة على التتويج بالميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي للجمباز يساند جميع دول القارة السمراء لاستضافة البطولات القارية.

واختتم أن منتخب مصر للجمباز الفني للشباب هو مستقبل الجمباز في مصر ونواة لدعم المنتخب الأول من أجل مواصلة الإنجازات على المستويين القاري والدولي وفق الخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل الاتحاد المصري للعبة.

ويترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» محمد مطيع الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، فيما يتولى البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة منصب نائب رئيس البعثة، في إطار الاستعدادات المصرية للمشاركة في الدورة.

وتخوض مصر منافسات الدورة ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، وفقًا للقائمة التفصيلية المعلنة، يشاركون في منافسات 19 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم، الجمباز الفني، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة الثلاثية، المصارعة الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، التجديف الشاطئي، الدراجات، الفروسية، السلاح، الجودو، السباحة، الترايثلون، الشراع، تنس الطاولة، التايكوندو، والووشو كونغ فو.