قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حاليا .. وجاهزون للحرب
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان قائمة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة بأولمبياد الشباب «داكار 2026»

منتخب مصر للجمباز
منتخب مصر للجمباز
أ ش أ

أعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة بالسنغال خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني شباب: عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي، والفني ناشئات: لارا سليمان وكارما خميس وتيا الميداني.

ويضم الجهاز الفني مصطفى عمر علي مدرباً فنياً للرجال، وزكريا محيى الدين غالب مدرباً فنياً للآنسات، ونانسي محمد علي طمان المدربة الفنية للآنسات.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الفني بشكل خاص.

وقال أمين إن المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة على التتويج بالميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي للجمباز يساند جميع دول القارة السمراء لاستضافة البطولات القارية.

واختتم أن منتخب مصر للجمباز الفني للشباب هو مستقبل الجمباز في مصر ونواة لدعم المنتخب الأول من أجل مواصلة الإنجازات على المستويين القاري والدولي وفق الخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل الاتحاد المصري للعبة.

ويترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» محمد مطيع الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، فيما يتولى البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة منصب نائب رئيس البعثة، في إطار الاستعدادات المصرية للمشاركة في الدورة.

وتخوض مصر منافسات الدورة ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، وفقًا للقائمة التفصيلية المعلنة، يشاركون في منافسات 19 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم، الجمباز الفني، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة الثلاثية، المصارعة الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، التجديف الشاطئي، الدراجات، الفروسية، السلاح، الجودو، السباحة، الترايثلون، الشراع، تنس الطاولة، التايكوندو، والووشو كونغ فو.

منتخب مصر للجمباز الدكتور إيهاب أمين الاتحاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

يانج وانج U9

بي واي دي تتحدى السرعة القياسية بسيارة خارقة تتجاوز 308 أميال

هوندا باسبورت باها سبك

هوندا باسبورت باها الجديدة بقوة 1300 حصان ومحرك سيارات السباق

تويوتا وودلاند

لهواة المغامرات.. تويوتا تطلق 5 سيارات شتوية تتحدى الطرق الصعبة والثلوج

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد