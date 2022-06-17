عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars تظهر في ثوب جديد |صور

بلمسات منهارت المميزة
بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

استطاعت شركة منهارت أن تضع بصمة مميزة في مجال تعديل السيارات، بعد أن اصبحت واحدة من اشهر رواد هذا المجال، حيث تمكنت من تقديم حزمة عالية الاداء من السيارات القوية، سواء كانت تلك الترقيات تتعلق بالمظهر الداخلي أو الخارجي، أو بشأن القدرات الفنية.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

 

وضمن مشروعات منهارت المميزة ظهرت النسخة MHX5 700 Roars والتي تستند إلى سيارة الصانع البافاري المميزة بي ام دبيلو X5، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

اعتمدت السيارة المعدلة MHX5 700 Roars على إطارات 315/25، و مجموعة من العجلات يبلغ قياسها 23 × 11بوصة، مع جنوط متعددة الاضلاع باللون الاسود المميز، بالاضافة إلى حزمة من النوابض القابلة للتعديل، لتعززي قدرات السيارة في المناورة إلى جانب تعديلات الارتفاع.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

أما عن القدرات الفنية للسيارة فزودت بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 625 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ومع تعديلات منهارت ارتفعت تلك القوة لتصل إلى 730 حصانا، بينما وصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن/متر.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

وظهرت السيارة MHX5 700 Roars بأنابيب OPF الفولائية المقاومة للصدأ مع منظومة العادم الرباعية، وصادم خلفي مصنوع من الياف الكربون مدعوم باشارة ضوئية، بالاضافة إلى دعامات جانبية من الياف الكربون ايضا، وصادم أمامي رياضي، مع طلاء باللون الاسود المميز يعطي اطلالة اكثر صرامة للسيارة، وعلب معاد تصميمها للمرايات الجانبية.

منهارت شركة منهارت لمسات منهارت المميزة بي إم دبليو MHX5 700 Roars

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 2 في إطلاق نار داخل كنيسة

أبو العينين يُحيي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي: ستظل كلماتك حديث للروح والنفس وراحة للقلوب

متى يصح قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأي الآيات أعظم أجرا؟

القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في جنين

شوبير عن أزمة خطاب الكاف: جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد

الزمالك يجهز لرد قوي على تمرد طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ