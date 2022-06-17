بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars تظهر في ثوب جديد |صور

استطاعت شركة منهارت أن تضع بصمة مميزة في مجال تعديل السيارات، بعد أن اصبحت واحدة من اشهر رواد هذا المجال، حيث تمكنت من تقديم حزمة عالية الاداء من السيارات القوية، سواء كانت تلك الترقيات تتعلق بالمظهر الداخلي أو الخارجي، أو بشأن القدرات الفنية.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

وضمن مشروعات منهارت المميزة ظهرت النسخة MHX5 700 Roars والتي تستند إلى سيارة الصانع البافاري المميزة بي ام دبيلو X5، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

اعتمدت السيارة المعدلة MHX5 700 Roars على إطارات 315/25، و مجموعة من العجلات يبلغ قياسها 23 × 11بوصة، مع جنوط متعددة الاضلاع باللون الاسود المميز، بالاضافة إلى حزمة من النوابض القابلة للتعديل، لتعززي قدرات السيارة في المناورة إلى جانب تعديلات الارتفاع.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

أما عن القدرات الفنية للسيارة فزودت بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 625 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ومع تعديلات منهارت ارتفعت تلك القوة لتصل إلى 730 حصانا، بينما وصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن/متر.

بلمسات منهارت المميزة .. بي ام دبليو MHX5 700 Roars

وظهرت السيارة MHX5 700 Roars بأنابيب OPF الفولائية المقاومة للصدأ مع منظومة العادم الرباعية، وصادم خلفي مصنوع من الياف الكربون مدعوم باشارة ضوئية، بالاضافة إلى دعامات جانبية من الياف الكربون ايضا، وصادم أمامي رياضي، مع طلاء باللون الاسود المميز يعطي اطلالة اكثر صرامة للسيارة، وعلب معاد تصميمها للمرايات الجانبية.