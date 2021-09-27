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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالصور.. سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي

بالصور .. سعر ومواصفات
بالصور .. سعر ومواصفات بي ام دابليو الفئة السابعة 2021

تقدم شركة بي ام دبليو العديد من الطرازات الخاصة بموديلات 2021، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل عائلة X الشهيرة، والإصدارات ذات إطلالة السقف المكشوف، وغيرها من فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الفاخرة BMW سيريز 7 موديل 2021.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات وأسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي.

مواصفات السيارة بي إم دبليو 7 سيريز موديل 2021 

زودت السيارة بي إم دبليو 7 سيريز موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يرسل السرعات عبر منظومة الدفع الخلفي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية.

ودعمت بي إم دبليو 7 سيريز موديل 2021 بمحرك آخر أعلى تجهيز سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، قادر على إنتاج 326 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.6 ثانية فقط.

 

تجهيزات السيارة بي إم دبليو 7 سيريز موديل 2021 

 

تأتي السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، وبرنامج دعم الفرامل BA، و كاميرا لسهولة الاصطفاف، ومستشعرات أمامية وخلفية، ونظام اكتشاف النقاط العمياء، وخاصية الثبات الديناميكي، ومثبت سرعة، وخاصية تحديد المسار، ومراقبة ضغط الإطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والاكياس الهوائية المتقدمة AABS.

وتحتوي السيارة من الداخل على شاشة لعرض الوسائد المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء متعدد المناطق، وجهاز ملاحة، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، مع قياسات هيكلية بلغت 5.238 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.902 متر، و 1.485 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.210 متر.

أسعار السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي 

 

الفئة الأولى بي إم دبليو 7 سيريز 2021 730Li بسعر 28.700 دينار.

الفئة الثانية بي إم دبليو 7 سيريز 2021 740Li بسعر 34.450 دينار.

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