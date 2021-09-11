وسائل أمان مذهلة.. مواصفات BMW الفئة الرابعة المكشوفة فى الإمارات 

أعلن الوكيل الحصرى للعلامة التجارية الالمانية بي ام دبليو BMW ، فى دولة الإمارات عن وصول بي ام دبليو الفئة الرابعة المكشوفة الجديدة كلياً، التى تأتى بتصميم جديد يعكس مزايا العلامة التجارية التي تنبض بالأناقة الرياضية.

وأوضحت شركة أبوظبي موتورز ، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة BMW في أبوظبي والعين ، أن السيارة BMW الفئة الرابعة المكشوفة، تتميز بنمط جديد من تصميم وأداء السقف الذي أصبح أكثر تطوراً وتميزاً بشكل ملحوظ بالمقارنة مع النموذج السابق ما يضمن أن يكون أحدث جيل من السيارة ذات الأربعة مقاعد المكشوفة مطلوب بشدة.

وأضاف أن الواجهة الأمامية للسيارة BMW الفئة الرابعة المكشوفة ، تجمع التفاصيل المعبرة بين مزايا التصميم الغني بالتقاليد والتفاصيل الحديثة، كما يشير الشبك بالتصميم الكلوي البارز إلى السيارات الرياضية الأسطورية والخاصة بالعلامة البافارية في الماضي ، بالاضافة الى تصميم الهيكل بنسب ممتدة ديناميكياً .

ويوفر السقف القماشى المتطور الخاص بالسيارة BMW الفئة الرابعة المكشوفة، مزيجا مثالي بين نقاط القوة للسطح الصلب القابل للسحب والجاذبية الخاصة بالغطاء القماشي، وبالتالي المزج بأفضل المزايا من الخيارين، يتميز السقف بأنه أخف بنسبة 40 بالمئة من الجيل السابق ، ويتوفر السقف باللون الأسود ضمن المزايا القياسية، أو بخيار تأثير فضي.

وتم بناء السيارة BMW الفئة الرابعة المكشوفة، على جسم شديد الصلابة مع حواف جانبية معززة ودعامات إضافية خاصة ولوحة جديدة من الألومنيوم في الواجهة الأمامية، والتي تعد من المزايا الرئيسية في سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة المكشوفة، بفضل مركز الثقل المنخفض، والتوزيع المتوازن للوزن بنسبة 50:50 يمكن للسائق الاستمتاع بالديناميكيات المعززة.

وتضم السيارة BMW الفئة الرابعة المكشوفة ، عدد من وسائل الأمان من بينها التحذير من الاصطدام الأمامي مع تدخل المكابح والتحذير من مغادرة المسار مع العودة إلى المسار والمساعدة في التوجيه ونظام معلومات حدود السرعة.

ويضيف نظام المساعدة المتاح ضمن التفاصيل الاختيارية عدداً من المزايا والتي تتضمن مساعد التوجيه والتحكم في المسار مع وظيفتي الملاحة النشطة ومساعد الطوارئ على المسار بالإضافة إلى تصور مبتكر ثلاثي الأبعاد للمنطقة المحيطة ضمن مجموعة العدادات الرقمية.