بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الهيدروجينية BMW iX5 Hydrogen.. صور

أزاحت "بي إم دبليو" الألمانية الستار عن سيارتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، BMW iX5 Hydrogen المنتمية لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات في معرض ميونخ الدولي للسيارات IAA.

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، تعمل الـ BMW iX5 بالوقود الهيدروجيني، أما هيكلها الخارجي فمستوحى من شقيقتها bonkers X5 M لكن لن تجد محرك V8 بشاحن تربو سعة 4.4 لترًا وبقوة 617 حصانًا، لكن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالوقود الهيدروجين، أداءها أقل قوة من الـ BMW X5 M لأنها تولَّد قوة أكثر تواضعًا تبلغ 168 حصانًا، على الرغم من أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب مزيدًا من السرعة على الطريق، تقول بي إم دبليو إن iX5 الهيدروجين يمكن أن تصل إلى 369 حصانًا حسب الحاجة.

وتعتقد BMW أن سيارات الوقود الهيدروجيني سيكون لها مكانة كبيرة مستقبلًا، خاصة في المناطق التي يتعذر فيها الوصول إلى الشحن الكهربائي عالي السرعة. ووفقًا لهذه الرؤية ستركز بي إم دبليو مستقبلًا على تصنيع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) جنبًا إلى جنب مع المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، على غرار مزيج البنزين والديزل الحالي. ومع حماس "بي إم دبليو" لتصنيع سيارات الهيدروجين، يظل الأمر معلق نجاحه على وجود البنية التحتية اللازمة للهيدروجين ومحطات الوقود المخصصة لها، وهي غير موجودة فعليًا في هذه المرحلة. لكن فور توفرها، يمكن لـ iX5 ملء خزانتي ألياف الكربون بحوالي 13 رطلاً من الهيدروجين في حوالي 4 دقائق.