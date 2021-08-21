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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات قوية.. BMW M8 تحقق أرقام مذهلة

تعديلات قوية .. BMW
تعديلات قوية .. BMW M8 تحقق ارقام مذهلة

تعتبر النسخة BMW M8 واحدة من الإصدارات القوية التابعة للعملاق البافاري المخضرم، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث تضم حزمة عالية الأداء من القدرات القوية، مما تمنحها الكثير من المقاومات الفريدة، و إذا كنت من محبي تعديلات السيارات فسوف نجد قدرات تبدو مذهلة، والتي اطلقتها شركة جي باور لتزيد من قوة BMW M8 ولكن على طريقتها الخاصة.

 

قبل أن نتحدث عن القدرات الإضافة لـ BMW M8 بواسطة شركة جي باور المتخصصة في مجال تعديل السيارات، فلابد أن نعرف المواصفات القياسية من هذه الايقونة، حيث زودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 617 حصان، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسعة لتريه تبلغ 4400 سي سي، متصل بشاحن توربيني.

 

تعديلات BMW M8

 

من المفترض أن تأتي النسخة المعدلة BMW M8 من جي باور، بقوة 808 حصان، و 1000 نيتن/متر من عزم الدوران، مما يمنحها سرعة قصوى تصل لـ 320 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى أنابيب سفلية رياضية، و منظومة عادم رباعية الاداء مع نظام GP-ديبتون، و التي أعلنت عنها جي باور في وقت سابق.

 

و تتميز السيارة BMW M8 القياسية بإطلالة خارجية مميزة، تجعلها تنفرد بالعددي من المفاهيم، ابرزها ازدواجية الأبواب، و المقدمة البارزة التي تتمتع بمصابيح شرسة، مع منظومة الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، إلى جانب بعض اللمسات الغائرة و البارزة التي تمنحها القدرة على الانسيابية مع حركة الهواء الديناميكية، مع العجلات الرياضية المدعومة بجنط معدني انيق.

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