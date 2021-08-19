باقة 20 ألف دينار.. 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021

تتعدد الإصدارات القوية داخل سوق الكويت للسيارات، وذلك ضمن موديلات 2021 المتنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان و الكروس أوفر أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع و علامة تجارية.

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات داخل السوق الكويتي ضمن باقة الـ 20 الف دينار.

1 - بي ام دابليو X2 موديل 2021

زودت السيارة بي ام دابليو X2 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 189 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 280 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.4 ثانية.

و يتراوح سعر السيارة بي ام دابليو X2 موديل 2021 بين 17.250 دينار و 17.750 ألف دينار كويتي.

2 - كاديلاك XT6 موديل 2021

تعتمد النسخة كاديلاك XT6 موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، يولد قوة 311 حصان، و عزم اقصى للدوران 373 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.050 متر، و بعرض يقدر بـ 1.964 متر، و 1.784 متر للارتفاع.

و تبدأ أسعار كاديلاك XT6 موديل 2021 من 18.560 إلى 18.870 الف دينار كويتي.

3 - جيب رانجلر Unlimited موديل 2021

حصلت الفئة عالية التجهيز من جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3600 سي سي، قادر على انتاج 285 حصان، و 353 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل قوة التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان، مع سرعة قصوى تقدر بـ 185 كم/ساعة.

و تأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة تتراوح بين 13.295 و 16.795 الف دينار.

4 - ميني كوبر كنتري مان موديل 2021

دعمت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 136 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى نسخة اخرى رباعية الاسطوانات بسعة 2000 سي سي، بقوة 189 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 280 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 222 كم/ساعة، بينما تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.2 ثانية.

و تبدأ أسعار السيارة ميني كوبر كنتري مان موديل 2021 من 14.300 دينار حتى 15.990 دينار كويتي.

5 - جي إم سي سييرا موديل 2021

تستمد جي إم سي سييرا موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 420 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 623 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 19 الف دينار.