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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 20 ألف دينار.. 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021

باقة 20 الف دينار
باقة 20 الف دينار ..5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021

تتعدد الإصدارات القوية داخل سوق الكويت للسيارات، وذلك ضمن موديلات 2021 المتنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان و الكروس أوفر أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع و علامة تجارية.

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أغلى 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021 .. صور

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أرخص 5 سيارات SUV في الكويت موديلات 2021 .. صور

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات داخل السوق الكويتي ضمن باقة الـ 20 الف دينار.

1 - بي ام دابليو X2 موديل 2021 

زودت السيارة بي ام دابليو X2 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 189 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 280 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.4 ثانية.

و يتراوح سعر السيارة بي ام دابليو X2 موديل 2021 بين 17.250 دينار و 17.750 ألف دينار كويتي.

2 - كاديلاك XT6 موديل 2021 

تعتمد النسخة كاديلاك XT6 موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، يولد قوة 311 حصان، و عزم اقصى للدوران 373 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.050 متر، و بعرض يقدر بـ 1.964 متر، و 1.784 متر للارتفاع.

و تبدأ أسعار كاديلاك XT6 موديل 2021 من 18.560 إلى 18.870 الف دينار كويتي.

3 - جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 

حصلت الفئة عالية التجهيز من جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3600 سي سي، قادر على انتاج 285 حصان، و 353 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل قوة التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان، مع سرعة قصوى تقدر بـ 185 كم/ساعة.

و تأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة تتراوح بين 13.295 و 16.795 الف دينار.

4 - ميني كوبر كنتري مان موديل 2021 

دعمت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 136 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى نسخة اخرى رباعية الاسطوانات بسعة 2000 سي سي، بقوة 189 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 280 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 222 كم/ساعة، بينما تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.2 ثانية.

و تبدأ أسعار السيارة ميني كوبر كنتري مان موديل 2021 من 14.300 دينار حتى 15.990 دينار كويتي.

5 - جي إم سي سييرا موديل 2021 

تستمد جي إم سي سييرا موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 420 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 623 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 19 الف دينار.

الكويت موديل 2021 SUV موديلات 2021 السوق الكويتي 20 الف دينار

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