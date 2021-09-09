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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد إنقاذ BMW من خطر الإفلاس.. نسخة فريدة مستوحاة من ازيتا التاريخية |صور وفيديو

بعد انقاذ BMW من
بعد انقاذ BMW من خطرالإفلاس .. نسخة فريدة مستوحاه من ازيتا

تعتبر شركة BMW الألمانية إحدى القلاع القوية في مجال تصنيع السيارات، حيث حققت طوال تاريخها الممتد إنجازات فريدة في عالم المحركات، سواء كانت من ناحية التصميمات الهيكلية المختلفة، أو من ناحية القدرات الفنية الخاصة بقوة المحرك، و ناحية الانطلاق والتسارع.

وعند الرجوع إلى تاريخ الصانع البافاري العريق سوف نجد أن الانطلاقة الأولى كانت تعتمد على مجال تصنيع الطائرات، حيث يرجع تاريخ تأسيسها العام 1916 وبالتحديد في 7 مارس من هذا العام، ليشهد ذلك اليوم مولد نجم لامع في سماء تصنيع السيارات و الدراجات النارية أيضا.

اتخذت BMW مدينة ميونخ في بافاريا مقرًا لها، ويعتبر كلا من كارل وغوستافو اوتو المؤسسين الأوليين لهذه الشركة، عندما كانت متخصصة في مجال صناعة محركات الطائرات، وبعد الانطلاقة القوية التي شهدها قطاع السيارات حدثت انتكاسة كبيرة نالت من عزم الصانع البافاري، وذلك بد أن تعرضت طرازات الشركة إلى حالة كبيرة من الركود.

ويرجع السبب في هذه الانتكاسة هي حجم المحركات صاحبة المفهوم السداسي و الثماني الاسطوانات، بالإضافة إلى انخفاض نسبة مبيعات درجاتها النارية، لتدخل النسخة الصغيرة ايزيتا وتنقذ الموقف، وذلك عندما قامت شركة بي ام دابليو بشراء حقوق التصنيع لهذه السيارة من شركة ريفولتا، حيث كانت تعمل هذه الشركة في مجال تصنيع الثلاجات قبل دخول هذا المجال من خلال تلك النسخة.

 

بعد إنقاذ BMW من خطر الإفلاس ..نسخة فريدة مستوحاة من ازيتا التاريخية

 

وبعد أن قامت هذه السيارة بدور البطولة بفضل محركها الاقتصادي و حجمها المميز، طور الصانع الألماني BMW هذه النسخة لتاتي بمحرك 246 سي سي، قادر على انتاج قوة 12 حصان، بالإضافة إلى حزمة اخرى اعلى جاهزية بقوة 13 حصانا وبسعة 295 سي سي، لتتخلى عن المواصفات القياسية والتي كانت تقدر بـ 236 سي سي.

ويبدو أننا على موعد جديد لهذه النسخة ولكن بإطلالة الجيل الجديد، حيث ظهرت النسخة العصرية المستوحاة من هذه الطراز العريق "ازيتا" ولكن باسم مايكرولينو صاحبة القدرات الكهربائية، والتي تتمتع بمحرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 17 حصان، و 118 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 50 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5 ثوان فقط.

BMW شركة BMW شركة BMW الالمانية الصانع البافاري ازيتا مايكرولينو

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بعد إنقاذ BMW من خطر الإفلاس.. نسخة فريدة مستوحاة من ازيتا التاريخية |صور وفيديو

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