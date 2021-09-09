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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. تحول بي ام دبليو M5 إلى سيارة خارقة

السيارة MH5 GTR
السيارة MH5 GTR

أعلنت شركة مانهارت الخاصة بالتعديلات الخارقة للسيارات ، الكشف عن سياراتها الجديدة والتي تسمى MH5 GTR ، والمبنية على السيارة العضلية بي ام دبليو M5 CS ، من خلال فاعليات معرض 2021 IAA Mobility في ميونيخ .

وظهرت السيارة MH5 GTR المعدلة بلون "Moonlight" الحريري الأزرق الداكن وعناصر رمادية متباينة ، والتي أعطاها هوية خاصة مختلفة عن السيارة بي ام دبليو M5 CS ذات اللون الذهبي القياسي .

وتقول شركة مانهارت ان النسخة MH5 GTR المعدلة من السيارة بي ام دبليو M5 CS ، ستكون أسرع وأعلى صوتًا و أفضل للقيادة بفضل نظام التعليق المحسن .

وأوضحت الشركة المعدلة ان السيارة بي ام دبليو M5 CS تستطيع ان تولد قوة 635 حصانًا وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر ، ولكن النسخة MH5 GTR ، أصبحت تنتج قوة إجمالية تبلغ 788 حصانًا مع 935 نيوتن متر من عزم الدوران ، بفضل صندوق الطاقة MHtronik الذى يتوافق مع مدخل الهواء الكربوني .

وأكدت شركة مانهارت الخاصة بالتعديلات الخارقة للسيارات ، ان السيارة MH5 GTR المعدلة ستزداد جمالا بصوت نظام العادم الرائف من خلال تحسينات تم وضعها بالأنابيب الأربعة المطلية بالسيراميك أو بالكربون مقاس 4 بوصات 102 ملم ، ولكن ستصبح اختيارية للعميل .

 

كما انه سيتم توفير نوابض KW مخصصة مع السيارة المعدلة ، والتي يُقال إنها تسمح بتوليد ديناميكيات أفضل عند دخول المنعطفات .

 

والجدير بالذكر ان معرض السيارات IAA MOBILITY 2021 بميونخ الألمانية ستستمر فاعلياته حتى 12 سبتمبر الجاري ، مما سيسمح للعشرات من شركات السيارات بتقديم كل جديد لديهم في عالم الاثارة والتشويق .

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