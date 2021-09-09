شاهد.. تحول بي ام دبليو M5 إلى سيارة خارقة

أعلنت شركة مانهارت الخاصة بالتعديلات الخارقة للسيارات ، الكشف عن سياراتها الجديدة والتي تسمى MH5 GTR ، والمبنية على السيارة العضلية بي ام دبليو M5 CS ، من خلال فاعليات معرض 2021 IAA Mobility في ميونيخ .

وظهرت السيارة MH5 GTR المعدلة بلون "Moonlight" الحريري الأزرق الداكن وعناصر رمادية متباينة ، والتي أعطاها هوية خاصة مختلفة عن السيارة بي ام دبليو M5 CS ذات اللون الذهبي القياسي .

وتقول شركة مانهارت ان النسخة MH5 GTR المعدلة من السيارة بي ام دبليو M5 CS ، ستكون أسرع وأعلى صوتًا و أفضل للقيادة بفضل نظام التعليق المحسن .

وأوضحت الشركة المعدلة ان السيارة بي ام دبليو M5 CS تستطيع ان تولد قوة 635 حصانًا وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر ، ولكن النسخة MH5 GTR ، أصبحت تنتج قوة إجمالية تبلغ 788 حصانًا مع 935 نيوتن متر من عزم الدوران ، بفضل صندوق الطاقة MHtronik الذى يتوافق مع مدخل الهواء الكربوني .

وأكدت شركة مانهارت الخاصة بالتعديلات الخارقة للسيارات ، ان السيارة MH5 GTR المعدلة ستزداد جمالا بصوت نظام العادم الرائف من خلال تحسينات تم وضعها بالأنابيب الأربعة المطلية بالسيراميك أو بالكربون مقاس 4 بوصات 102 ملم ، ولكن ستصبح اختيارية للعميل .

كما انه سيتم توفير نوابض KW مخصصة مع السيارة المعدلة ، والتي يُقال إنها تسمح بتوليد ديناميكيات أفضل عند دخول المنعطفات .

والجدير بالذكر ان معرض السيارات IAA MOBILITY 2021 بميونخ الألمانية ستستمر فاعلياته حتى 12 سبتمبر الجاري ، مما سيسمح للعشرات من شركات السيارات بتقديم كل جديد لديهم في عالم الاثارة والتشويق .