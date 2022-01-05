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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة BMW 507 الأسطورية موديل عام 1958 بتكلفة 2.45 مليون دولار.. صور

سيارة BMW 507 الأسطورية
سيارة BMW 507 الأسطورية موديل عام 1958 بتكلفة 2.45 مليون دول

تعتبر سيارة BMW 507 واحدة من أشهر السيارات في تاريخ العلامة التجارية البافارية، وربما يرجع ذلك في الأساس إلى المكانة المشهورة لعملائها عبر التاريخ، بما في ذلك إلفيس بريسلي، الذي اشترى سيارتين من أصل 254 سيارة تم بناؤها حيث تعد من السيارات النادرة، وإمكانية العثور على واحدة منها للبيع هذه الأيام فرصة نادرة جداً.

أنتجت سيارة BMW 507 التي نراها في المعرض لأول مرة في 14 يناير من عام 1958، وفقاً لسيارة BMW Classic Zertifikat التي أنتجت بالتزامن معها، ويحمل الطراز المعروض رقم 110 مبني 507 وتم تسليمه إلى مالكه الأول بسطح صلب قابل للإزالة وعادم مصنع خصيصاً، تم تطبيق اللون الخارجي المعدني Silbergrau على 21 سيارة فقط.

ومن المثير للاهتمام أن سيارة BMW 507 لم يتم بيعها لمالكها الأول على الفور قبل ذلك حيث تم عرضها في BMW Munich Pavillion وتم تسليمها في مايو 1958 إلى رجل الأعمال الألماني Gustavo Zingg الذي شغل منصب الممثل الرسمي لشركة  Mercedes-Benz  في فنزويلا، وعادت السيارة إلى ألمانيا عام 1960 وأمضت العقود الخمسة التالية في هذا البلد.

خضعت سيارة BMW 507 في عام 2007 لعملية ترميم كاملة من قبل المتخصصين في BMW Classic ، ثم في عام 2014 عادت لإجراء فحص شامل وتلقت السيارة تقرير فحص داخل مصنع BMW يغطي جودة التشطيب وأصلية المكونات، وفي وقت سابق تلقت السيارة محركاً بديلاً بتصميم محسّن وعلبة تروس يدوية ذات أربعه سرعات. 

سجلت سيارة BMW 507 مسافة تصل الى 52.657 ميلاً على عداد المسافات الخاص بها، وتم عرضها للبيع حالياً بواسطة Hemmings بسعر يصل الى 2.45 مليون دولار، وهي في حالة جيدة ولا تحتاج إلى إصلاح أو صيانة مثل أي سيارة 507 أخرى، فهي سيارة ذات تاريخ غني وعريق وستظل إلى الأبد جزءاً من تراث BMW في أمريكا الشمالية والعالم.

BMW BMW 507 سيارة البافارية BMW Classic Zertifikat Munich mercedes

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