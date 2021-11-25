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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تحصل على شعار جديد للاحتفالات بذكرى القسم الرياضى

بي إم دبليو
بي إم دبليو

يحتفل القسم M عالي الأداء لشركة بي إم دبليو بالذكرى السنوية الخمسين لتدشينه ، واعلن خلال الاحتفالات الخاصة به عن استخدام شعار خاص جديد لسيارات M و M Sport الرياضية للعلامة بداية من مارس 2022 .

واضح القسم M عالي الأداء لشركة بي إم دبليو ، ان شعار السيارات الجديد مستوحى من ألوان السباقات الكلاسيكية لبي إم دبليو ، والذى يحتوى على اللون الأزرق والأبيض والأسود المعتاد لبي إم دبليو، ولكن محاط بألوان M الزرقاء والبنفسجية والحمراء .

و أعلنت بي إم دبليو اثناء احتفالاتها عن تقديم 50 طلاء أيقوني وتاريخي لسيارات M في العام القادم ، كما حققت مبيعات السيارة M الرقام قياسية في 2021، مع توقعها لنجاح أكبر في 2022، مع إطلاق موديل M3 تورينج الأول من نوعه للعلامة، وسيارة M2 الجديدة ضمن إصدارات رئيسية أخرى قادمة.

كما تم استخدام هذه الألوان مجدداً في سيارة بي إم دبليو M1 عند تدشينها في أواخر السبعينات، ولكن مع شرائط رياضية مائلة، والتي ميزت سيارات M منذ ذلك الحين.

 

وكانت بي إم دبليو قد استخدمت الالوان الزرقاء والبنفسجية والحمراء لأول سيارة سباق لقسم M للعلامة، والمعروف مسبقا باسم GmbH ، بعام 1973 .

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