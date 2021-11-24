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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة جيب رينيجيد في السعودية

السيارة جيب رينيجيد
السيارة جيب رينيجيد 2021

طرحت منذ فترة السيارة جيب رينيجيد 2021 داخل المملكة العربية السعودية ، والتى تعد واحد من افضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ suv .

و تستمد السيارة جيب رينيجيد 2021 ، قوتها من محرك تيربو سعة 1.3 لتر يولد قوة 177 حصان وعزم دوران 386 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي لتتسارع إلى 100 كم/س خلال 8.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 175 كم/س . 

وياتى الشكل الخارجى للسيارة جيب رينيجيد 2021 ، بتصميم يحمل نفس ملامح التصميم المميز التراثي لسيارات جيب مثل الشبكة الأمامية ذات السبع فتحات والشكل الصندوقي، و مصابيح هالوجين دائرية مع شبك أمامي أسود بإطار من الكروم وشبك تهوية سفلي رياضي .

 

و عجلات معدنية والومنيوم من قياس 16 إلى 19 إنش، أما في الخلف فهناك مصابيح مربعة على شكل حرف X، بالإضافة إلى جناح خلفي صغير، واشارت عاكسة سفلية لتعطي السيارة مظهر رياضي مميز ، و مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل والتدفئة مع إشارات الانعطاف، عوارض سقف سوداء .

وتضم السيارة جيب رينيجيد 2021 مقصورة بتطعيمات الكروم الفضية والسوداء ، و شاشة نظام معلوماتي لمسية قياس 7 أو 8.4 إنش، بجانب شاشة عدادات رياضية قياس 8 إنش ونظام صوتي فاخر مكون من 6 مكبرات صوتية .

 

و نظام تكييف هواء ثنائي المنطقة بتحكم أوتوماتيكي، وإضاءة داخلية محيطية من نوع ليد، وتوافق نظام المعلومات مع آبل كاربلاي وأندرويد ويدعم تقنية البلوتوث والأوامر الصوتية، مع مقود مكسو بالجلد بأزرار التحكم في الصوت، ومقبض ناقل حركة مكسو بالجلد، بالإضافة إلى مقعد السائق والراكب الأمامي قابلين للتعديل يدويا، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40.

وتاتى السيارة جيب رينيجيد 2021 ، بعديد من التجهيزات للحماية والامان ، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق ، و نظام التحكم عند الهبوط من المرتفعات ، و نظام التعليق للطرق الوعرة ، و نظام التحكم بالتثبيت ، و وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل الانتفاخ للسائق والراكب الأمامي ، و وسائد هواء جانبية وستائرية أمامية وخلفية .

 

اما سعر السيارة جيب رينيجيد 2021 بالمملكة العربية السعودية 

- فئةL Sport  بسعر 69,190 ريال سعودي .

- فئةL Longitude  بسعر 76,230 ريال سعودي .

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