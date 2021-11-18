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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. إضافة فئات جديدة لـ بايك X3 في مصر

السيارة X3 الجديدة
السيارة X3 الجديدة

أعلن وكيل شركة بايك الصينية في مصر لصناعة السيارات، عن طرح فئات جديدة لتنضم لطراز X3 الجديدة 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرساضية متعددة الاستخدامات الـSUV .

 

واوضح وكيل بايك فى مصر ، ان السيارة X3 الجديدة موديل 2022 ، تم اضافة فئتين جديدتين اليها ، لتصبح بذلك 4 فئات داخل السوق المحلى المصرى زيادة سعرية للفئات الجديدة .

 

 وتستمد السيارة X3 الجديدة موديل 2022 ، قوتها من محرك 1500 سي سي بقوة 116 حصان وعزم دوران 148 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

 

ويبلغ طول السيارة 4.3 متر والعرض 1.8 متر والارتفاع1.6 متر وقاعدة العجلات 2.57 متر . 

 

وتم اضافة رف خلفي في صندوق التخزين بالاضافة الي زجاج فاميه وغطاء خاص للمحرك للفئات الجديدة بالسيارة X3 الجديدة موديل 2022 .

 

وتاتى السيارة X3 الجديدة موديل 2022 ، بكمبيوتر للرحلات وقضبان تحميل فوق السقف وزجاج باب السائق بضغطة واحدة وعجلات 16 بوصة رياضية وبحث عن السيارة عبر الريموت ومرايا جانبية كهربائية بوحدات ليد للاشارة مع فرش قماشي ومسند يد في الأمام ومساند رأس خلفية  .

 

بالاضافة الى شاشة 8 بوصة وامكانية طي المقاعد الخلفية مع عجلة قيادة مالتي فنكشن ثلاثية و4 سماعات لنظام الصوت وتكييف أوتوماتيك بنظام تنقية الهواء وتعديل ارتفاع المصابيح الأمامية واضاءة ليد في الأمام مع اضاءة نهارية ليد وUSB في الخلف

 

وتضم السيارة X3 الجديدة موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، حساسات ركن خلفية وكشافات شبورة خلفية وفرامل ABS وEBD ومراقبة الضغط في الاطارات والتحكم في الجر وتثبيت كراسي أطفال خلفية ، و نظام تحكم الكتروني في الثبات وايرباج أمامي وقفل أمان للأطفال مع قفل أوتوماتيك عند حركة السيارة وايموبليزر ووقف ضخ الوقود عند الطواريء .

 

وتاتى اسعار السيارة X3 الجديدة موديل 2022

- الفئة الأساسية كمفورت بسعر 253 ألف جنيه

- الفئة الاعلى كمفورت بلس الجديدة بسعر 258 ألف جنيه

- فئة لاكشري الأساسية الثانية 269 ألف جنيه

- الفئة الاعلى لاكشري بلس الجديدة 275 ألف جنيه. 

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