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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تدعم صحة الرجل بتجميع 200 سيارة بقصر بلينهايم البريطاني

لامبورجيني
لامبورجيني

أعلنت شركة لامبورجينيى الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة والفارهة، عن دعمها لصحة الرجل حول العالم من خلال فعاليات تجمع ما يقرب من 200 سيارة ومالكيها في قصر بلينهايم بالملكة المتحدة البريطانية.


واوضحت لامبورجينيى ان تجمع سياراتها الفارهة والخارقة التى قاربت على 200 سيارة ، يهدف الى جمع التبرعات ونشر التوعية بالتعاون مع مؤسسة موفمبر الخيرية.


وظهرت السيارات الخاصة بلامبورجينيى ، يكسوها فى المقدمة شوارب ، حيث تعهد كل مالك بتمويل موفمبر، بجانب استقبال شخصي من مؤسسي موفمبر للمشاركين بالفعاليات.


واوضحت لامبورجيني ، ان التجمع جزء من مبادرة كبيرة بين لامبورجيني وموفمبر لتنظيم عدة فعاليات حول العالم، من نيويورك إلى بانكوك، ومن روما إلى كيب تاون.

وقال جيه سي كوجلان، المؤسس المشارك لمؤسسة موفمبر: “إن التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية للرجال ليعيشوا حياة أكثر صحة وسعادة وأطول، وتعد هذه الفعاليات في جميع أنحاء العالم مثالًا رائعًا على كيف يمكننا التجمع والتأثير بشكل جماعي، والبقاء على اتصال، والاستمتاع ببعض المرح، والقيام بعمل جيد .


واضاف كوجلان: "أنه لشرف مطلق أن أقود فعاليات المملكة المتحدة، بين مجموعة كبيرة من القطع الفنية كلًا منها مصمم بشكل تعاوني مع مالكيها، شكرًا جزيلًا لكل فريق لامبورجيني على إنشاء مثل هذا الحدث الخاص في جميع أنحاء العالم ".

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