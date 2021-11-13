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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر والمواصفات.. تعرف على الـ SUV بوستن T33 بالسوق المصري

السيارة بيستون  T33
السيارة بيستون  T33

اعلن وكيل علامة بيستون الصينية فى مصر عن تقديم السيارة الكروس أوفر الصغيرة المدمجة الـ SUV  طراز T33، ضمن الطرازات التى تم طرحها باحتفالية انطلاق العلامة التجارية فى مصر امس .

واوضحت شركة مصر حلوان للسيارات ، ان السيارة بيستون  T33، يتم تقديمها بالسوق المحلى المصرى بفئتين سعريتين ، وهم Luxury ، و Premium .

وتستمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T33 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 112 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن متر عند 3600 لفة/دقيقة.

 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 168 كم/س، فيما بقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.

وتاتى السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة  T33 ، بمصابيح أمامية LED، ضبط مستوى الشعاع الأمامي، وظيفة تأخير للمصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، إضاءة أوتوماتيك، مصباح فرامل علوي، مرايا الأبواب بإشارة انعطاف، تعديل مرايا الأبواب كهربائيًا و خاصية تسخين، الزجاج الخلفي بخاصية إزالة الضباب، مساحات أمامية وخلفية، فتحة سقف كهربائية، رف للأمتعة، جنوط ألومنيوم ، بالاضافة الى طي مرايا الأبواب كهربائيًا فى الفئة الثانية .

اما فى المقصورة الداخلية فتاتى عجلة قيادة متعددة الوظائف، لوحة القيادة الرئيسية PVC، شاشة LED للوسائط مقاس 10.25 بوصة، مصباح قراءة، مرآة داخلية بخاصية مضاد للسطوع يدوي ، بالاضافة الى عجلة قيادة جلد، شاشة LED للعدادات مقاس 7 بوصة بالفئة الثانية .

 

وتضم السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T33 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية ، و برنامج ثبات إلكتروني ESP ، و مساعد فرامل EBA ، و نظام التحكم في الجر TCS ، و التحكم في الثبات على المرتفعات HHC .

 

بالاضافة الى ، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، حساسات ركن خلفية ، و كاميرا خلفية ، و مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة ، و تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX  ، و تحذير عدم غلق حزام الأمان للسائق ، و حزام أمان ثلاثي النقاط في منتصف المقعد الخلفي ، و أقفال أمان للأطفال في الباب الخلفي .

 

اما اسعار السيارة بيستون  T33:

-  الفئة الاولى Luxury بسعر 355.000 جنيه .

-  الفئة الثانية Premium بسعر 385.000 جنيه .

سيارات السوق المصري SUV بيستون الصينية بيستون السيارة الكروس أوفر T33 محرك رباعي الاسطوانات استهلاك الوقود السوق المحلى المصري

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