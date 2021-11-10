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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقديم سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بزيادة سعرية.. تفاصيل

السيارة سوزوكي إسبريسو
السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي عن طرح الموديل الجديد 2022 من طراز إسبريسو ، والذى ينتمى الى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم.

واوضح وكيل سوزوكى فى مصر ان الموديل الجديد من إسبريسو، جاء بزيادة سعرية عن نظيرتها موديل 2022 ، بالسوق المصرى المحلى.

 

وتستمد السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان ، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

 

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم ، يبغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

 

وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، عدد من وسائل الحماية والسلامة ، منها 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .

 

وتاتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك .

 

وعن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022  في فئتها الوحيدة، فقد ارتفعت من 148.900 ألف جنيه الي 149.900 ألف جنيه بزيادة تقدر بقيمة 1000 جنيه . 

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