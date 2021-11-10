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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

25 نوفمبر.. مزاد سيارات خاصة جديد فى مصر .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعتبر المزادات الخاصة بالسيارات من أهم فئات المزادات حاليا على مستوى الجمهورية ، لما تقدمه من منتج يتابعه الكثير والملايين من الشعب المصرى .

 وتتنوع المزادات الخاصة في مصر الى العديد من الفئات ، فمنها مزادات السيارات الحكومية والتابعة للدولة ، ومنها الشركات الخاصة ، بالاضافة الى مزادات سيارات الحوادث .

 

وأعلنت احدي الشركات الاستثمارية عن بيع بالمزاد العلني لعدد 17 سيارة خلال الفترة القادمة ،  في جلسة الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 الساعة 12 ظهرا.

 

واوضحت الشركة فى بيان لها ان السيارات المشاركة بالمزاد والبالغ عددها 17 ، تأتى أهم علامات تجارية وطرازات بها ، كالتالى ، كيا سيراتو ، كيا كرنفال ، و تويوتا بيك أب ، و دايهاتسو بيك أب ، و أتوبيس بوتنج v.i.p .

 

وأكدت الشركة ، أنه على من يرغب بالمشاركة فى المزاد العلنى للسيارات ، لابد أن يحصل على كراسة الشروط وبها كافة التفاصيل مقابل 200 جنية من القاهرة 2 شارع شريف عمارة اللواء.

 

وأوضحت الشركة أن فاعليات المزاد ستقام  بشارع صلاح سالم ، في جلسة يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 الساعة 12 ظهرا.

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