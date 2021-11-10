25 نوفمبر.. مزاد سيارات خاصة جديد فى مصر .. تفاصيل

تعتبر المزادات الخاصة بالسيارات من أهم فئات المزادات حاليا على مستوى الجمهورية ، لما تقدمه من منتج يتابعه الكثير والملايين من الشعب المصرى .

وتتنوع المزادات الخاصة في مصر الى العديد من الفئات ، فمنها مزادات السيارات الحكومية والتابعة للدولة ، ومنها الشركات الخاصة ، بالاضافة الى مزادات سيارات الحوادث .

وأعلنت احدي الشركات الاستثمارية عن بيع بالمزاد العلني لعدد 17 سيارة خلال الفترة القادمة ، في جلسة الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 الساعة 12 ظهرا.

واوضحت الشركة فى بيان لها ان السيارات المشاركة بالمزاد والبالغ عددها 17 ، تأتى أهم علامات تجارية وطرازات بها ، كالتالى ، كيا سيراتو ، كيا كرنفال ، و تويوتا بيك أب ، و دايهاتسو بيك أب ، و أتوبيس بوتنج v.i.p .

وأكدت الشركة ، أنه على من يرغب بالمشاركة فى المزاد العلنى للسيارات ، لابد أن يحصل على كراسة الشروط وبها كافة التفاصيل مقابل 200 جنية من القاهرة 2 شارع شريف عمارة اللواء.

وأوضحت الشركة أن فاعليات المزاد ستقام بشارع صلاح سالم ، في جلسة يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 الساعة 12 ظهرا.