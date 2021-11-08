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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع سعر سوزوكي سياز موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي داخل السوق المحلى المصرى ، عن ارتفاع جديد في أسعار سياراتها من طراز سياز موديل 2022 .

واوضح وكيل سوزوكي ان الزيادة الجديدة فى اسعار سياز موديل 2022 ، بقيمة 2000 جنيه مقارنة بسعرها السابق. 

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 ، تنتمى لفئة السيارات السيدان، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية منها 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وأنظمة إنذار ضد السرقات، أماكن تلمقعد الأطفال ISOFIX .

وتظهر سوزوكي سياز موديل 2022 بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، وزجاج كهربائي معتم، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض الأبواب من الكروم، وجنوط 16 بوصة .

 

تحتوي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 ، على نظام ترفيهي مكون من شاشة 7 بوصة مدعمة بالاتصال بالهواتف المحمولة عبر أنظمة التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، راديو يتم التحكم من خلال عجلة القيادة .

وجاءت اسعار الفئة الوحيدة من سوزوكي سياز موديل 2022 ، بسعر 264.900 ألف جنيه بدلاً من 262.900 ألف جنيه .

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