أخبار السيارت| سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2021.. تسليم أول دفعة من سيارات لوسيد إير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
لوسيد تقيم احتفالا ورالي سباق لتسليم أول دفعة من طراز إير للعملاء
أعلنت شركة لوسيد موتورز أنها سوف تعقد احتفالا يوم 30 أكتوبر باسم "دريم دليفري" حيث يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز سيارات لوسيد دريم إير مبكرا، استلام مركباتهم الكهربائية.
أصبحت صديقة للبيئة.. أوبر في شراكة مع تسلا وهرتز لإطلاق مشروع السيارات الخضراء
أعلنت شركة أوبر العالمية عن تعاون جديد مع تسلا موتورز وهيرتز جلوبال هولدينجز، لاستئجار 50 ألف سيارة كهربائية جديدة من الـ 100 ألف التي اشترتها هرتز من تسلا.
اتستبدلت سيفيك TCA…. هوندا تشارك في SEMA بمفهومين لسيارات السباق
أعلنت هوندا أنها ستشارك في معرض SEMA الدولي بمفهومين جديدين لسيارات السباق، بمظهر خارجي مستوحى من هوندا سيفيك سي.
سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2021 في تونس | صور
تعد علامة سوزوكي اليابانية العريقة واحدة من أكثر العلامات طلباً في الأسواق العربية بشكل عام وفي السوق التونسي بشكل خاص، بفضل اعتماديتها ورحابة مقصورتها، ومن بين إصداراتها المميزة جاءت سوزوكي جيمني موديل 2021.
سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2017 | صور
تتصدر إصدارات الصانع الفرنسي الشهير بيجو المراتب الأولى داخل سوق المستعمل المصري، حيث تتوافر طرازاتها بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتقنيات المتطورة التي يبحث عنها المشتري، لذلك تأتي بيجو301 موديل 2017 ضمن أولويات محبيها.
بعد 39 عاماً من عرضه.. اعرف حكاية تاكسي الـ فيات في فيلم الأفوكاتو | صور
" حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر " إنه المحام الأشهر و الأمهر في تاريخ السينما المصرية، ما من قضية تُسند إليه إلا ويكسبها عن جدارة ويحقق البراءة للمتهم، ولكن مقابل ذلك يتم حبسه هو بسبب تجاوزه الدائم على أعضاء لجنة المستشارين بالمحكمة، إنه حسن سبانخ من الفيلم الكوميدي " الأفوكاتو ".
الميكانيكي بيقولك.. كيفية عمل صيانة السيارة قبل فصل الشتاء
مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ قبل بداية فصل الشتاء مباشرةً، عليك أن تجعل سيارتك جاهزة ومستعدة دائما لمواجهة الأمطار فى حالة سقوطها، نظراً لبرودة الطقس التي تؤثر على عوامل السيارة الحيوية والميكانيكية، وقد تتسبب مياه الأمطار في العديد من الأعطال.