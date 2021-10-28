أخبار السيارت| سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2021.. تسليم أول دفعة من سيارات لوسيد إير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت شركة لوسيد موتورز أنها سوف تعقد احتفالا يوم 30 أكتوبر باسم "دريم دليفري" حيث يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز سيارات لوسيد دريم إير مبكرا، استلام مركباتهم الكهربائية.

أعلنت شركة أوبر العالمية عن تعاون جديد مع تسلا موتورز وهيرتز جلوبال هولدينجز، لاستئجار 50 ألف سيارة كهربائية جديدة من الـ 100 ألف التي اشترتها هرتز من تسلا.

أعلنت هوندا أنها ستشارك في معرض SEMA الدولي بمفهومين جديدين لسيارات السباق، بمظهر خارجي مستوحى من هوندا سيفيك سي.

تعد علامة سوزوكي اليابانية العريقة واحدة من أكثر العلامات طلباً في الأسواق العربية بشكل عام وفي السوق التونسي بشكل خاص، بفضل اعتماديتها ورحابة مقصورتها، ومن بين إصداراتها المميزة جاءت سوزوكي جيمني موديل 2021.

تتصدر إصدارات الصانع الفرنسي الشهير بيجو المراتب الأولى داخل سوق المستعمل المصري، حيث تتوافر طرازاتها بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتقنيات المتطورة التي يبحث عنها المشتري، لذلك تأتي بيجو301 موديل 2017 ضمن أولويات محبيها.

" حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر " إنه المحام الأشهر و الأمهر في تاريخ السينما المصرية، ما من قضية تُسند إليه إلا ويكسبها عن جدارة ويحقق البراءة للمتهم، ولكن مقابل ذلك يتم حبسه هو بسبب تجاوزه الدائم على أعضاء لجنة المستشارين بالمحكمة، إنه حسن سبانخ من الفيلم الكوميدي " الأفوكاتو ".

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ قبل بداية فصل الشتاء مباشرةً، عليك أن تجعل سيارتك جاهزة ومستعدة دائما لمواجهة الأمطار فى حالة سقوطها، نظراً لبرودة الطقس التي تؤثر على عوامل السيارة الحيوية والميكانيكية، وقد تتسبب مياه الأمطار في العديد من الأعطال.