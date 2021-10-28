عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد تقيم احتفالا ورالي سباق لتسليم أول دفعة من طراز إير للعملاء

لوسيد إير
لوسيد إير

أعلنت شركة لوسيد موتورز أنها سوف تعقد احتفالا يوم 30 أكتوبر باسم "دريم دليفري" حيث يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز سيارات لوسيد دريم إير مبكرا، استلام مركباتهم الكهربائية.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن يكون مقر الحدث في مقر العلامة التجارية بنيوارك، كاليفورنيا، في منطقة خليج سان فرانسيسكو، لكن حتى الآن لم تكشف لوسيد عن الموقع الدقيق. 

 

يتخلل الاحتفال بأول عملية تسليم للعملاء، فاعلية "رالي لوسيد"، وسيشمل المديرين التنفيذيين للشركة إلى جانب العملاء ويهدف إلى استعراض أداء السيارة ومدى ديناميكيتها وقوتها على الطريق.

تشمل الدفعة الأولى من التسليم 520 سيارة من لوسيد إير من فئة السيدان الفاخرة بسعر يبدأ من 169 ألف دولار،ومن المتوقع أن تكون الدفعة التالية من السيارات المسلمة للعملاء من طراز إير جراند تورينج، لكن لن تصل الطلبات الخاصة بطرازات Touring و Pure ذات الأسعار المعقولة إلى العملاء حتى عام 2022.

 

وعن رالي لوسيد المقرر عقده في 30 أكتوبر الحالي، يقول المتحدث باسم "لوسيد"، أن طريق الرالي "يتضمن بعضًا من أفضل طرق القيادة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، ونتوقع أن يظل العملاء على الطريق لمدة ساعتين تقريبًا". لم يتم الكشف عن الموقع بالتحديد لمكان الرالي، لكن المتحدث الرسمي أكد فقط "سيكون في شمال كاليفورنيا"

تأتي لوسيد بطرازين، حسب نوع المحرك مع دفع رباعي، تحتوي على بطارية بقوة 118.0 كيلو واط في الساعة. تبلغ السرعة القصوى تبلغ 168 ميل في الساعة. خيار محرك بقوة 1111 حصانًا ومدى تشغيلي 451 ميلًا للسيارة ذات العجلات مقاس 21 بوصة ، أو مدى تشغيلي 471 ميلًا مع عجلات مقاس 19 بوصة، أما المحرك بقوة 933 حصانًا يوفر المزيد من الأميال في الشحنة الواحدة، ما بين 481 أو 520 ميلًا ، اعتمادًا على اختيار مقاس العجلات.

لوسيد لوسيد موتورز دريم دليفري كاليفورنيا سان فرانسيسكو

ترشيحاتنا

كم عدد حبات الكاجو التي يجب أن تأكلها يوميا أثناء الحمل؟

إنستجرام يتيح مشاركة الروابط في القصص لجميع المستخدمين.. إليك طريقة استخدامها

أصبحت صديقة للبيئة.. أوبر في شراكة مع تسلا وهرتز لإطلاق مشروع السيارات الخضراء

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف بطاقات "تكافل وكرامة" لبعض المستخدمين

انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي|فيديو وصور

رغم بساطته.. الأرجنتين تعلن منزل مارادونا مكانا تاريخيا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

بيبص عليهم من فتحة سرية ويصورهم.. حكاية صاحب محل الملابس الحريمي بالجيزة

بيبص علي الستات ويصورهم.. شاهد| لقطات من داخل غرفة تبديل ملابس محل الجيزة

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

العثور على رجل مسن وزوجته مقتولين داخل منزلهما بمطروح

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ