لوسيد تقيم احتفالا ورالي سباق لتسليم أول دفعة من طراز إير للعملاء

أعلنت شركة لوسيد موتورز أنها سوف تعقد احتفالا يوم 30 أكتوبر باسم "دريم دليفري" حيث يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز سيارات لوسيد دريم إير مبكرا، استلام مركباتهم الكهربائية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن يكون مقر الحدث في مقر العلامة التجارية بنيوارك، كاليفورنيا، في منطقة خليج سان فرانسيسكو، لكن حتى الآن لم تكشف لوسيد عن الموقع الدقيق.

يتخلل الاحتفال بأول عملية تسليم للعملاء، فاعلية "رالي لوسيد"، وسيشمل المديرين التنفيذيين للشركة إلى جانب العملاء ويهدف إلى استعراض أداء السيارة ومدى ديناميكيتها وقوتها على الطريق.

تشمل الدفعة الأولى من التسليم 520 سيارة من لوسيد إير من فئة السيدان الفاخرة بسعر يبدأ من 169 ألف دولار،ومن المتوقع أن تكون الدفعة التالية من السيارات المسلمة للعملاء من طراز إير جراند تورينج، لكن لن تصل الطلبات الخاصة بطرازات Touring و Pure ذات الأسعار المعقولة إلى العملاء حتى عام 2022.

وعن رالي لوسيد المقرر عقده في 30 أكتوبر الحالي، يقول المتحدث باسم "لوسيد"، أن طريق الرالي "يتضمن بعضًا من أفضل طرق القيادة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، ونتوقع أن يظل العملاء على الطريق لمدة ساعتين تقريبًا". لم يتم الكشف عن الموقع بالتحديد لمكان الرالي، لكن المتحدث الرسمي أكد فقط "سيكون في شمال كاليفورنيا"

تأتي لوسيد بطرازين، حسب نوع المحرك مع دفع رباعي، تحتوي على بطارية بقوة 118.0 كيلو واط في الساعة. تبلغ السرعة القصوى تبلغ 168 ميل في الساعة. خيار محرك بقوة 1111 حصانًا ومدى تشغيلي 451 ميلًا للسيارة ذات العجلات مقاس 21 بوصة ، أو مدى تشغيلي 471 ميلًا مع عجلات مقاس 19 بوصة، أما المحرك بقوة 933 حصانًا يوفر المزيد من الأميال في الشحنة الواحدة، ما بين 481 أو 520 ميلًا ، اعتمادًا على اختيار مقاس العجلات.