عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد إير دريم تتفوق على تسلا في المدى التشغيلي بـ 520 ميلا

لوسيد اير دريم
لوسيد اير دريم

استطاعت لوسيد موتورز أن تزيح تسلا من عرشها فيما يخص المدى التشغيلي وفقا لوكالة حماية البيئة EPA بعد أن كانت تسلا ملكة على عرش المدى التشغيلي الذي يبلغ طوله 415 ميلا و المزود بعجلات قياس 19 بوصة لكن تمكنت لوسيد بسيارتها السيدان الكهربائية  لوسيد إير دريم أن تقطع 520 ميلاً بين الشحنات من خلال مجموعة حركة النقل الأكثر كفاءة.

 

وفقا لموتور 1 المتخصص في السيارات، طرازين سيارة لوسيد إير دريم المزودة بعجلات مقاس 19 بوصة، و 21 بوصة تغطي 481 ميلاً. لتتفوق بذلك مجموعة  إير على الموديل S Long Range بمقدار 115 ميلاً مع العجلات القياسية و 106 ميلاً مع العجلات الأكبر.

 

فيما يتعلق بالأداء والقوة والمتانة، فإن Dream Edition Range تقريبًا في أعلى فئة لشركة لوسيد لأنها قادرة على توليد 933 حصانًا ، في حين أن أداء تسلا موديل S  التي تنافس دريم تصل إلى 1111 حصانًا. وعلى الرغم من القوة الحصانية الأعلى لتسلا تبدو مغرية إلا أنها تأتي بنتائج سلبية على المدى التشغيلي، والذي ينخفض إلى 471 ميلًا للإصدار الذي يركب على عجلات 19 بوصة وإلى 451 ميلًا للطراز 21 بوصة.

 

توفر شركة لوسيد موتورز إصدار الإير بنكهة الـ GT أو الجراند تورينج المخصصة لفئة السيارات الأسرع والأكثر فخامة ورفاهية ومخصصة للرحلات بقوة 800 حصان و 516 ميل أو 469 ميلًا من النطاق التشغيلي، اعتمادًا على حجم العجلة. كل طرازات لوسيد موتورز الـ6 تم وضعها من قبل وكالة حماية البيئة على رأس قائمة السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل.

لوسيد لوسيد آير دريم تسلا Dream Edition Range الجراند تورينج

ترشيحاتنا

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أحمد مجدي : موجة سخرية من سعر "آيفون 13"

محكمة تستعين ببغاء كشاهد رئيسي في قضية قتل واغتصاب.. ما القصة ؟

لوسيد إير دريم تتفوق على تسلا في المدى التشغيلي بـ 520 ميلا

نقيب أطباء الأسنان : تحديد تسعيرة الكشف يمثل مشكلة لنا

سقوط صواريخ على حي بالعاصمة الأفغانية كابول .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ