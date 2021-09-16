لوسيد إير دريم تتفوق على تسلا في المدى التشغيلي بـ 520 ميلا

استطاعت لوسيد موتورز أن تزيح تسلا من عرشها فيما يخص المدى التشغيلي وفقا لوكالة حماية البيئة EPA بعد أن كانت تسلا ملكة على عرش المدى التشغيلي الذي يبلغ طوله 415 ميلا و المزود بعجلات قياس 19 بوصة لكن تمكنت لوسيد بسيارتها السيدان الكهربائية لوسيد إير دريم أن تقطع 520 ميلاً بين الشحنات من خلال مجموعة حركة النقل الأكثر كفاءة.

وفقا لموتور 1 المتخصص في السيارات، طرازين سيارة لوسيد إير دريم المزودة بعجلات مقاس 19 بوصة، و 21 بوصة تغطي 481 ميلاً. لتتفوق بذلك مجموعة إير على الموديل S Long Range بمقدار 115 ميلاً مع العجلات القياسية و 106 ميلاً مع العجلات الأكبر.

فيما يتعلق بالأداء والقوة والمتانة، فإن Dream Edition Range تقريبًا في أعلى فئة لشركة لوسيد لأنها قادرة على توليد 933 حصانًا ، في حين أن أداء تسلا موديل S التي تنافس دريم تصل إلى 1111 حصانًا. وعلى الرغم من القوة الحصانية الأعلى لتسلا تبدو مغرية إلا أنها تأتي بنتائج سلبية على المدى التشغيلي، والذي ينخفض إلى 471 ميلًا للإصدار الذي يركب على عجلات 19 بوصة وإلى 451 ميلًا للطراز 21 بوصة.

توفر شركة لوسيد موتورز إصدار الإير بنكهة الـ GT أو الجراند تورينج المخصصة لفئة السيارات الأسرع والأكثر فخامة ورفاهية ومخصصة للرحلات بقوة 800 حصان و 516 ميل أو 469 ميلًا من النطاق التشغيلي، اعتمادًا على حجم العجلة. كل طرازات لوسيد موتورز الـ6 تم وضعها من قبل وكالة حماية البيئة على رأس قائمة السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل.