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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد تطلق إصدارين من Air Dream.. تفاصيل | صور

لوسيد تطلق إصدارين
لوسيد تطلق إصدارين من Air Dream.. تفاصيل

تحاول شركة لوسيد موتورز للسيارات، التغلب على معوقات إنتاج إصدارات جديدة، خاصة في ظل المشاكل التي طالت قطاع السيارات منذ ظهور جائحة كوفيد -19، مما أثر على التوريد ونقص أشباه الموصلات، العوامل التي شكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة للشركات الناشئة أمثال لوسيد.

كان من المقرر بحسب خطة الشركة الوليدة أن تسلم باكورة إنتاجها من سيارة السيدان الكهربائية في ربيع هذا العام، ولكن تم تأجيل التسليم حتى نهاية عام 2021.

تقوم الآن "لوسيد" بتحديث وتوسيع الإصدارات والطرازات المختلفة لتجتذب فئات أخرى من العملاء، فأعلنت عن إصدارين مختلفين من إصدارها الأصلي Air dream بإمكانيات مختلفة، Dream Edition Performance و Dream Edition Range.

وفقًا لـ موقع "كار آند رايفر"، سيكون طراز "برفورمانس" بمحرك قوته 1111 حصانًا قادراً على التسارع من سرعة الثبات إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2.5 ثانية، وبعزم دوران يبلغ737 رطل قدم.

بينما الإصدار الـ "range بمحرك قوة 993 حصانًا، قادر على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعى خلال 2.7 ثانية وبعزم دوران يبلغ 737 رطل قدم.

بالرغم من أن الشركة ما زالت تسعى للحصول على اعتماد  وكالة حماية البيئة الأمريكية، لوسيد قامت مؤخرًا بتجربة سيارات من  Dream Edition Range في السير لمسافة 445 ميلًا من لوس أنجلوس إلى مقر لوسيد خارج سان فرانسيسكو بشحنة واحدة.

لوسيد موتورز سيارة الكهربائية سيدان كهربائية

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