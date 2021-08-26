شاهد| نيكي ميناج تشوه لامبورجيني بـ الوردي الفاقع

يتسابق الفنانون في تقديم كل ما هو غريب وغير تقليدي على الشاشة، وسرعان ما تتحول شطحاتهم في الأزياء والإكسسوارات والملابس إلى موضة يقلدها الشباب، لكن يبدو أن الشطحات الغريبة والأذواق المبتذلة للفنانين والمشاهير بصفة عامة، طالت اختياراتهم وأذواقهم في السيارات.

فالحقيقة المؤسفة أن بعض المشاهير رغم امتلاكهم للملايين يفتقرون للذوق الراقي والشعور بالأناقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على اختيارهم للسيارات.

وفقًا لـ موقع " car buzz واحدة من أبشع السيارات التي امتلكها المشاهير هي من نصيب الفنانة نيكي ميناج، المغنية الأمريكية الشهيرة، والتى أصدرت ألبومها الأول في 2010 وسرعان ما حققت رواجًا جماهيريًا وحظيت بشعبية كبيرة.

وتصدرت ألبوماتها قائمة الأكثر مبيعًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تفتقر للذوق الراقي في اختيارها للسيارات والسر هو هوسها باللون الوردي.

وأضاف الموقع أن "نيكي" تمتلك سيارة لامبورجيني أفينتادور وهي سيارة رياضية سوبر حققت نجاحًا ساحقًا في الأوساط الرياضية بأوروبا، وأصبحت في فترة وجيزة رمزًا للثراء والرفاهية لها جماهير من العشاق.

لكن "ميناج" شوهت مظهرها الخارجي بطلاء وردي فاقع جعلها تبدو مبتذلة وقبيحة المظهر حتى لمحبي اللامبورجيني.

ولم تكتف "نيكي" بتشويه اللامبورجيني، بل قامت بتشويه سيارتها البنتلي كونتيننتال GT المزودة بمحرك W12 بقوة 500 حصان من خلال طلائها بلون وردي قبيح، وأطلقت عليها "باربي بنتلي" لتتماشى مع لقب "باربي" الذي أطلقته على نفسها، ولترسيخ صورتها ولقبها في وجدان جماهيرها.