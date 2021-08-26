عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| نيكي ميناج تشوه لامبورجيني بـ الوردي الفاقع

شاهد| نيكي ميناج
شاهد| نيكي ميناج تشوه لامبورجيني بـ الوردي الفاقع

يتسابق الفنانون في تقديم كل ما هو غريب وغير تقليدي على الشاشة، وسرعان ما تتحول شطحاتهم في الأزياء والإكسسوارات والملابس إلى موضة يقلدها الشباب، لكن يبدو أن الشطحات الغريبة والأذواق المبتذلة للفنانين والمشاهير بصفة عامة، طالت اختياراتهم وأذواقهم في السيارات.

فالحقيقة المؤسفة أن بعض المشاهير رغم امتلاكهم للملايين يفتقرون للذوق الراقي والشعور بالأناقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على اختيارهم للسيارات.

وفقًا لـ موقع " car buzz واحدة من أبشع السيارات التي امتلكها المشاهير هي من نصيب الفنانة نيكي ميناج، المغنية الأمريكية الشهيرة، والتى أصدرت ألبومها الأول في 2010 وسرعان ما حققت رواجًا جماهيريًا وحظيت بشعبية كبيرة.

وتصدرت ألبوماتها قائمة الأكثر مبيعًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تفتقر للذوق الراقي في اختيارها للسيارات والسر هو هوسها باللون الوردي.

وأضاف الموقع أن "نيكي" تمتلك سيارة لامبورجيني أفينتادور وهي سيارة رياضية سوبر حققت نجاحًا ساحقًا في الأوساط الرياضية بأوروبا، وأصبحت في فترة وجيزة رمزًا للثراء والرفاهية لها جماهير من العشاق.

لكن "ميناج" شوهت مظهرها الخارجي بطلاء وردي فاقع جعلها تبدو مبتذلة وقبيحة المظهر حتى لمحبي اللامبورجيني.

ولم تكتف "نيكي" بتشويه اللامبورجيني، بل قامت بتشويه سيارتها البنتلي كونتيننتال GT المزودة بمحرك W12 بقوة 500 حصان من خلال طلائها بلون وردي قبيح، وأطلقت عليها "باربي بنتلي" لتتماشى مع لقب "باربي" الذي أطلقته على نفسها، ولترسيخ صورتها ولقبها في وجدان جماهيرها.

نيكي ميناج الفنانون المغنية الأمريكية الشهيرة الولايات المتحدة الامريكية اللون الوردي لامبورجيني أفينتادور لامبورجيني أفينتادور

موضوعات متعلقة

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

إيلون ماسك يعترف: نظام القيادة الذاتية FSD Beta 9.2غير جيد

أبرزها بي إم دبليو ومرسيدس.. موديلات لأول مرة بمعرض ميونخ الدولي للسيارات

اخبار السيارات|معلومات لا تعرفها عن معرض ميونخ للسيارات.. قصة سيارة عزت أبو عوف الشهيرة .. مواصفات فورد فوكس 2021 في مصر

تضامنا مع ضحايا 11 سبتمبر.. معلومات لا تعرفها عن معرض ميونخ للسيارات

فولكس فاجن تطلق جيتا 2022 وشقيقتها المعدلة GLI | صور

أخبار السيارات| السعودية دانية عقيل تحصل على المركز الثاني في سباق باها المجر.. وكيل شيفروليه يرفع أسعار فان N300

أخبار السيارات | 7 معلومات لا تعرفها عن السباق الفرنسي لومان 24.. سعر ومواصفات سكودا سكالا موديل 2021.. شراكة بين "هيونداي" و"بروج وارنر" لإنتاج سيارة كهربائية جديدة

ترشيحاتنا

فرجاني ساسي كلمة السر..رحيل الاعب التونسي سر حصول الزمالك علي الدورى..اعرف الحكاية

الصحة :زيادة مراكز لقاحات كورونا إلى 678 وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

النواب يحسم جدل فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

قرعة مونديال الأندية لليد .. برشلونة ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

6 ميزات خفية في نظام تشغيل iOS 15 القادم من آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

الداخلية تكذب 4 شائعات.. وحريق قسم الشرابية وحفل محمد رمضان الأبرز

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ