بعد 39 عاماً من عرضه.. اعرف حكاية تاكسي الـ فيات في فيلم الأفوكاتو | صور

" حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر " إنه المحام الأشهر و الأمهر في تاريخ السينما المصرية، ما من قضية تُسند إليه إلا ويكسبها عن جدارة ويحقق البراءة للمتهم، ولكن مقابل ذلك يتم حبسه هو بسبب تجاوزه الدائم على أعضاء لجنة المستشارين بالمحكمة، إنه حسن سبانخ من الفيلم الكوميدي " الأفوكاتو ".

فيلم الأفوكاتو

تسببت تجاوزات حسن سبانخ الذي جسد شخصيته الزعيم عادل إمام، خلال مرافعته في آخر قضاياه بدخوله السجن لمدة شهر، وهنا كانت نقطة التحول في حياته حيث اكتشف هناك عالما آخر لم يكن يدري عنه شيء، إنه عالم رجال الأعمال الفاسدين الذين تتكون ثروتهم من أموال لا حصر لها، فأراد سبانخ أن ينال من الحب جانب كما يقال فحاول التقرب إلى أحد هؤلاء الرجال عن طريق دفاعه عنه ضد رجل آخر ذو قوة ونفوذ، فما أن نال إلا جزائه فقد أوسعه ضربًا حتى تكسرت عظامه ونقل إلى المستشفى الخاصة بالسجن لعلاجه.

فيلم الأفوكاتو

هرولت عطية " يسرا " مسرعة إلى المستشفى المتواجد بها زوجها، بواسطة السيارة الأجرة التي ظهرت في كثير من أحداث فيلم " الأفوكاتو "، وهي الأيقونة التي أنتجتها الشركة الإيطالية لصناعة السيارات فيات FIAT، أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1899 ببلدة تورينو الإيطالية لذا أطلق عليها اسم FIAT كاختصارا لمصنع السيارات الإيطالية بتورينو والتي تعنيFABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO.

فيلم الأفوكاتو

أخذت الشركة الإيطالية فيات FIAT شهرة واسعة خاصة في محيط دول الشرق الأوسط بعد إنتاجها للطراز الأسطوري FIAT 124، وهي السيارة التي مازالت بتنافس وبقوة شديدة في السوق المصرية للسيارات المستعملة بالرغم من توقف إنتاجها في العام 1969، ويتم بيعها حاليًا بسعر يتراوح بين 21 ألف جنيه وحتى 38 ألف جنيه ويتوقف سعرها ذلك بالطبع حسب موديل السيارة والحالة العامة لها.

فيلم الأفوكاتو

كانت قد اتسمت السيارة FIAT 124 في حقبة إصدارها بأنها تعمل بقوة الدفع الأمامية حينما كانت جميع السيارات تعمل بقوة الدفع الخلفية، وهذا ما ميزها بخفة أكثر عن باقي إصدارات هذا الوقت، وأيضًا لتصميم هيكلها المرتفع بشكل ملحوظ عن سطح الأرض حتي يقيها الصدام بالمطبات والمرتفعات والطرق المتعرجة، فقد اعتمد تصميمها من الداخل على محرك مثبت بطول السيارة، و علبة التروس مثبتة في مقدمة هذا المحرك لتستطيع تحويل الحركة من طولية إلى عرضية حتى تقوم بتغذية عجلات هذه السيارة.

فيلم الأفوكاتو

استمدت السيارة FIAT 124 قوتها من خيارين من المحركات، كلاهما يتكون من 4 أسطوانات، ولكن المحرك الأول يأتي بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، وعن المحرك الثاني فهو بسعة 1290 سي سي، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

فيلم الأفوكاتو

يُذكر أنه كان قد شارك الزعيم عادل إمام بطولة فيلم الأفوكاتو مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم " يسرا، إسعاد يونس، حسين الشربيني، صلاح نظمي، محمد الشرقاوي، علي الشريف، يوسف عيد، حمدي يوسف، حجاج عبد العظيم، سامي عطايا، نبوية السعيد "، ومن تأليف وسيناريو وحوار و إخراج أيضًا رأفت الميهي، وتم عرض فيلم الأفوكاتو لأول مرة بدور العرض السينمائية في 1 نوفمبر من العام 1983.