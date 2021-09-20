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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

روق يا أبو على يا خفيف الدم.. عندما ظهرت فيات 131 مع سمير صبري بهذا الفيلم

عندما ظهرت فيات 131
عندما ظهرت فيات 131 مع سمير صبري

"ياليالي ابتسميلنا واضحكيلنا يا ليالي .. يا ليالي قسملنا وارسميلنا قمر ملالي .. نوري الدنيا في عنينا دوري الأفراح علينا " اتسمت جميع أغنياته التي تغنى بها بأسلوبه الشبابي في كثير من أعماله بالبهجة التي تدخل الفرحة على قلوب المشاهدين حتى أصبح اسم الفنان سمير صبري هو الراعي الرسمي للأغنيات الشبابية الراقصة فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي جاء من بينها أغنيات فيلم " جحيم تحت الماء ".

فيلم جحيم تحت الماء

دارت أحداث فيلم " جحيم تحت الماء " في إطار رومانسي ممزوج ببعض من مشاهد الاكشن والتشويق، حيث حياة مدربًا ماهرًا في الغوص تحت الماء يُدعى حسن أو علي وقد جسد شخصيته الفنان سمير صبري، ذهب للعيش في أحد المدن الساحلية متزوجًا من سيدة أجنبية هربًا من قصة حبه التي انتهت بينه وبين حبيبته هالة والتي قامت بدورها الفنانة ليلى علوي.

فيلم جحيم تحت الماء

شاء القدر أن يتقابل حسن وهالة مرة أخرى ولكن هذه المرة محاطان بكم كبير من المخاطر، حيث زوجها رجل الأعمال الفاسد زكي الكيلاني الذي قام بدوره أشهر شرير في تاريخ السينما المصرية الفنان الراحل عادل أدهم، ولكنهما اتفقا على إيقاعه في أيدي الشرطة واحياء حبهما مرة أخرى.

فيلم جحيم تحت الماء

وكانت ترافق حسن طيلة أحداث فيلم " جحيم تحت الماء "، السيارة الأشهر خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي أنتجتها الشركة الإيطالية ذات التاريخ العريق لصناعة السيارات فيات FIAT، التي أنشأها الإيطالي جيوفاني أنييللي في العام 1899، هذه الشركة التي تمكنت من تحقيق نجاحًا مبهرًا وانتشارًا واسعًا منذ أولى لحظات طرحها في السوق العالمية للسيارات، ويرجع ذلك لطرحها طرازات ذات إمكانات متطورة بالنسبة لحقبتها الزمنية وبنفس الوقت اقتصادية في شرائها.

فيلم جحيم تحت الماء

بدأت الشركة الإيطالية فيات FIAT في طرح أولى طرازاتها في العام 1903، ومنذ ذلك الوقت ودائمًا ما تصبح إصداراتها أيقونة الشوارع المصرية، والتي جاء من بينها الطراز الأكثر شهرة فترة الثمانينيات FIAT 131، السيارة التي حصدت على جوائز عدة خلال منافستها في سباق السيارات العالمي " داكار " وذلك في الفترة ما بين عامي 1978 وحتى العام 1981، لتتخذ القاعدة الأساسية لهذه السيارة فيما بعد كبناء أساسي لتصميم هيكل السيارة " شاهين " التي انتجتها الشركة المصرية النصر لصناعة السيارات.

فيلم جحيم تحت الماء

ورافقت الفنان سمير صبري " حسن أبو علي " أحداث فيلم " جحيم تحت الماء " السيارة FIAT 131، التي استمدت قوتها من عدة خيارات من المحركات تأتي بصناعات مختلفة، حيث جاء منها الألماني والإيطالي والتركي، ويأتي الأول منها بسعة 1300 سي سي، اما الثاني فهو بسعة 1400 سي سي، والثالث 1500 سي سي، كما جاء الرابع بسعة 1600 سي سي، وتتصل جميع محركات هذه السيارة بناقل حركة يدوي الأداء.

فيلم جحيم تحت الماء

ولأن السيارة FIAT 131 حققت شهرة واسعة في الشوارع المصرية فهمي ما زالت تحظى على حبهم لها حتى وقتنا هذا وتنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى اليوم، وذلك يبدأن من 18 ألف جنيه، ويصل حتى 35 ألف جنيه، ويتوقف سعرها هذا حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم جحيم تحت الماء

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان سمير صبري بطولة فيلم جحيم تحت الماء الفنان الراحل عادل أدهم وبرفقتهم مجموعة من كبار الفنانين يأتي من بينهم " ليلى علوي، محسن سرحان، سيف عبد الرحمن، ليلى شعير، أشرف عبد الباقي، حمد السخاوي، مطاوع عويس " ومن تأليف وسيناريو وحوار صلاح فؤاد، و إخراج نادر جلال، وتم عرض فيلم جحيم تحت الماء لأول مرة في 3 يوليو من العام 1989.
 

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