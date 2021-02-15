عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور

"عريس يابوي طخه بس متعوروش يابوي .. قالي كلام يدوخ دوخني يابوي، اوعى تعمل كده ليحصلك زي ما حصل لعبد الشكور.. عبدالشكور مين.. ده واحد صاحبي متعرفوش؟، يا روحي عليك ربنا يخليك لأمك"... لم تكن مجرد جمل ذُكرت في عمل سينمائي كوميدي لإثارة ضحك المشاهدين وانتهت بانتهاء آخر مشهد في هذا العمل، بل لازمت ألسنة المصريين في كل مناسبة تقبل فيها فتاة على الزواج، أو عندما يتقدم شاب للخطبة، لتصبح إفيهات هذا الفيلم الشعار الرسمي للمقبلين على الزواج في مصر.. إنه فيلم " البحث عن فضيحة".









شاب صعيدي يدعى مجدي يسافر إلى القاهرة للعمل كمهندس بإحدى شركات المقاولات، فتقوم عائلته بتوصيته بالبحث عن عروس في مصر وأن ينتقيها جميلة، وبالفعل يقابل مجدي فتاة أحلامه أثناء تجوله في النادي ليرى حنان فتخطف قلبه، ويقرر التعرف عليها، فينصحه صديقة سامي ذو الخبرات الحياتية المختلفة بإلقاء نفسه أمام سيارتها ، فيأخذ مجدي بالنصيحة وينتظر حنان لتقدم عليه بسيارتها الفارهة ذات الهيكل الكلاسيكي الأنيق.









كانت سيارة حنان من إنتاج إمبراطور صناعة السيارات الكلاسيكية العريقة كاديلاك، والتي تأسست على يد الشركاء الأساسيين لشركة فورد وهما ويليام ميرفي و ليمويل براون في العام 1902، وظهرت السيارة في الفيلم من طراز CADILAC ELDORADO موديل عام 1955.









أخذ طراز CADILAC ELDORADO شهرة واسعة في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يعد واحدا من أكثر إصدارات الشركة الأمريكية جذبا للأعين من حيث هيكل السيارة الخارجي بتكوينه الذي يشبه زعانف السمكة الذي يشبه معظم إصدارات هذه الحقبة، وزودت السيارة ELDORADO بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 5.4 لتر، وآخر بسعة 6.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من أربع سرعات.









وعندما ألقى مجدي بنفسه أمام سيارة حنان شاهده بعض شباب النادي فقرروا أن يضربوه ويلقنوه درسًا لن ينساه حتي لا يكرر هذا الفعل ثانية، وبعدها قام صديقه سامي بتوصيله إلى منزله بواسطة سيارته الشبابية التي ظهرت لأول مرة في فترة الستينيات وتعد هذه هي سيارة العصر إنها السيارة MGB موديل عام 1965 .









أنتجت هذه السيارة شركة صناعة السيارات الإنجليزية BMC BRITISH MOTOR CORPORATION، بداية من العام 1962 وحتى تم وقف إنتاجها في العام 1980، وتميزت السيارة MGB بهيكل كلاسيكي يتغلب عليه الروح الشبابية وكانت جميع إصدارات هذه السيارة من الفئة المكشوفة ذات مفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه كابروليه " واستمدت قوتها من محرك بنزين سعة 1.8 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، وكانت قد حققت هذه السيارة نجاحا مبهرا في السوق السيارات العالمي منذ بدء إصدارها.







