مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور

"اسحب منه الحاجة الساقعة واكتب سوء إستماع وسخرية، مع السلامة يا حبيب قلب هتوحشني والله .. مين ده !!، احنا وقعنا مع هواه ولا ايه، مشربش عندك برتقان، أشوفها بتولع يابني، اهدى لايجيلك شوجر، دي كانت معجنة، لا هتغلط هنغلط يابا"، في تسعينيات القرن الماضي كان من المقدس جلوس جميع أفراد العائلة بصغيرها وكبيرها يوم الجمعة أمام الشاشة الصغيرة في انتظار عرض مسلسل "سر الأرض"، والذي كان رغم بساطته ساهم في تكوين نظرة معرفية تثقيفية لدى الأجيال الحاضرة، ولكن علق في أذهان المشاهدين شخصية من شخصيات هذا العمل بخفة ظلها التي تشبه كثيرا ملامح الشخصية المصرية ولكن بطريقة منفردة لذلك تم عمل كثير من الاعمال تحمل إسمها وهي شخصية القرموطي وحديثنا اليوم عن دورها في الفيلم الكوميدي " معلش إحنا بنتبهدل".





تناول فيلم " معلش إحنا بنتبهدل " أحداث الغزو الأمريكي للعراق في إطار سياسي كوميدي بحت من خلال تجسيد الفنان أحمد آدم لشخصية القرموطي الذي يزعم دائما معرفته بالشخصيات العالمية وكبار المسؤولين حول العالم، وإدعائه أيضا بصداقة صدام حسين وحبه الشديد له وتزييف صورة برفقته ووضعها في المقهى الذي يمتلكه بمنطقة " نزلة السمان".





كان للقرموطي صديق عراقي يدعى " أبو عدنان " قام بطلب شحنة 70 طن من المانجو يصدرها له القرموطي مع ولده وحيد إلى العراق، وبالفعل يقوم يتنفيذ هذا الطلب و يذهب إلى حدائق المانجو التي يمتلكها الحاج " شداد الضو عواجه " بواسطة سيارته التي لونها بألوان عجيبة لتشبه بحد كبير شخصيته الكوميدية.





كانت السيارة من إصدارات شركة JEEP للدفع الرباعي، والتي تأسست في بداياتها على تصنيع السيارات الحربية فقط، وفي العام 1945 قام ويليز أوفرلاند أحد المصنعيين الرئيسيين لسيارة JEEP العسكرية، بوضع خطة أولية لتصنيع نماذج مدنية من طراز هذه السيارة العسكرية.





وبالفعل تم إصدار الطراز JEEP CJ في الفترة ما بين عامي 1945 وحتى العام 1986، والتي جاءت تسميتها بذلك إختصارا لكلمة " CIVILIAN JEEP" أي الجيب المدني، والتي تميزت جميع إصدارتها بهيكل قوي صلب، وزجاج أمامي قابل للطي، ويمكن قيادتها دون أبواب.





وظهرت السيارة JEEP في فيلم معلش إحنا بنتبهدل من الطراز CJ 5، الذي تم إصداره بعدة خيارات من المحركات، أولها محرك ديزل بسعة 3.5 لتر يولد قوة 62 حصان، متصل بناقل حركة يدوي مكون من ثلاثة سرعات، ومحرك آخر مكون من ستة إسطوانات بسعة 3.7 لتر يستطيع ان يولد قوة قدرها 155 حصانا، يحتوي على ناقل حركة يدوي الأداء أيضا مزود بأربعة سرعات.



