اضرب كمان عايز أتوب.. حكاية السيارة التي هزمت زكي شان| صور

" يووه مبعدش يا جيمي، طلقني لو مش عاجبك طلقني، البنطلون لأ، أدخل أجيبلك سطر الجلاليب من جوه، انت محسسني إن انت مش ابنك على فكرة .. انت مش ضنايا، بودي جارد بأمارة إيه ياض جسمك مالوش وش من قفا، وكان معاك حزام ايه في الكاراتيه .. لا أنا معايا حمالات، إضرب كمان عايز أتوب قفلهملي باكو "، لننتقل بعد ذلك إلى الاغنية الأشهر في الشارع المصري حينها والتي اعتبرت نبتة ظهور فئة أغنيات المهرجانات التي تختص بغناء كلمات ليس لها علاقة ببعضها سوى اللحن الغنائي " قوم بالليل لأ قوم بالصبح" ، إنه الفيلم الكوميدي " زكي شان ".





زكي سالم فتى طائش تسبب بعدم مسؤوليته في كثير من المشكلات في حياته اليومية وأيضاً في عمله الذي لا يستمر فيه سوى بضعة أيام ويتنقل من وظيفة لأخرى، إلى أن قرر " خيرت بيه " رجل الأعمال الذي يعمل لديه سالم الأسيوطي والد زكي سكرتيرا خاصاً، أن يعلن في الصحف طلبا للبحث عن بودي جارد لحماية أبنائه ولكن بشروط، لينتهز زكي هذه الفرصة ويتقدم بطلب تعيينه رغم عدم إمتلاكه أي من هذه الشروط.





"أنا كنت الحارس الخاص لأمين جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز" بهذه الكلمات قام زكي بتقديم نفسه لـ "خيرت بيه" و قام بإستغلال ذكاءه ودبر مكيدة للمتقدمين لهذه الوظيفة، وبالفعل تمت الموافقة على تعيينه، وبدأ اول يوم في عمله الجديد لحراسة شيرين وعمر أثناء ذهابهما إلى النادي بواسطة سيارة شيرين والذي إصطدم بعدم تقبلها له لتحاول حينها التهرب من زكي بإفتعال حاثة صدام بسيارة أجرة وتطلب منه أن يتشاجر مع السائق، لنتنهز الفرصة وتقوم بالهرب بسيارتها الفارهة والتي تعد بطلة رئيسية مشاركة في أحداث هذا العمل الكوميدي، لنتعرف على قصة هذه البطلة.





كانت السيارة من إنتاج شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارت والتي أنشئت في العام 1914، وهي الشركة المتخصصة في إصدار سيارات وحوش الصحراء الأكثر ترفا ورفاهية بين أقرانها DODGE و JEEP وهي السيارة التي نتناول حكايتها في هذا الفيلم.





قامت شركة كرايسلر بإنتاج سيارة فيلم " زكي شان " من الطرازJEEP GRAND CHEROKEE موديل عام 2001، والتي صنعت كسيارة دفع رباعي في المقام الأول، والتي أطبق عليها أسطورة الصحراء نظرا لمرونتها في الطرق الرملية والوعرة، والتي إحتوت على محرك قوي يمكنها من السير بشكل جيد في المرتفعات والطرق الصاعدة.





زودت السيارة JEEP GRAND CHEROKEE موديل عام 2001 بمحرك مكون من ستة إسطوانات بسعة 4000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يستطيع ان يولد قوة قدرها 190 حصانا، لذلك تكتسب هذه السيارة شهرة كبيرة منذ بدء إصدارها وحتى وقتنا هذا في الشارع المصري نظرا لقوة تحملها، وتماشيها مع طبيعة الطرق المصرية.



