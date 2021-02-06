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سيارات

حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 ص
حكاية سيارة حسن يوسف
حكاية سيارة حسن يوسف فى فيلم أم العروسة
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ماجدة المهدي
"والله يا أستاذ حسين ابني جلال قدامي طيب ومستقيم جدًا لكن ورايا أنا مش عارف هو بيعمل ايه أنا مش هغشك ده هيتجو زبنتك، هات قرش و أنا أقولك بيتنا فين"، قصة مصرية أصيلة لخصت حياة المصريين وطريفة معيشتهم، ومعاناة كل أب و أم لديهم فتاة في مقتبل العمر يستعدون لتجهيزها لعش الزوجية، وسط أجواء كوميدية خففت من وطاة الظروف المادية والإجهاد الذهني لدى الأبوين، ليشعر الجمهور بأن شخصيات ذلك الفيلم هي الأقرب للواقع وتشبه كثيرين ممن حولهم إنه فيلم " أم العروسة ".

يتناول فيلم " أم العروسة " قصة أسرة مصرية مكونة من سبعة أبناء والأم زينب والأب حسين أفندي والذي يعمل كأمين خزانات احدى المصالح الحكومية، يجاهد في حياته اليومية من اجل توفير معيشة جيدة لأبنائه السبع، ومحاولة تجهيز إبنته الكبرى أحلام التي وصلت لسن الزواج و أختها نبيلة الطالة في الثانوية العامة، ليقعا في حب جلال و إبن خالته شفيق فيذهب الأول لخطبة أحلام، ويبدأ حسين أفندي معاناته في مصاريف زواج إبنته.

ذهب جلال برفقة عائلته لخطبة أحلام ومعهما شفيق إبن خالته وسيارته التي تشبه شخصيته بحد كبير، حيث كانت تعد بمقاييس هذه الحقبة سيارة شبابية في الطراز الأول، بمفهوم قابل للتحويل " كابورليه " والتي ائتمن منير الإبن الأصغر لحسين أفندي عليها ليقوم بتحويلها إلى ملاهي صغيرة لأطفال الحي ليجتمعون بها مما يدل على رحابتها بشكل كبير.

كانت السيارة من إنتاج شركة RILEY MOTOR وهي شركة صناعة سيارات بريطانية أنشأت في العام 1890، صنعت هذه الشركة طراز السيارة التي ظهرت مع شفيق والذي كان يطلق عليه RMC ROADSTER خصيصا لسوق سيارات أمريكا الشمالية.

أصدرت شركة صناعة السيارات البريطانية RILEY MOTORS الطراز RMC ROADSTER في عام 1948 والذي كان يستمد قوته من محرك مكون من أربعة إسطوانات بسعة 2.5 لتر، وكانت فئة السيارات ذات مفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه " قابلة للتحويل " كابورليه "، تتسم بهيكل كلاسيكي يشبه سيارات فترة الخمسينيات والستنينيات.

جدير بالذكر أن فيلم أم العروسة بطولة كل من " تحيه كاريوكا، عماد حمدي، يوسف شعبان، سميرة أحمدـ خيرية أحمد، حسن يوسف، مديحة سالم، إحسان شريف، عدلي كاسب، إحسان شريف" ومن تأليف عبدالحميد جوده السحار، وإخراج عاطف سالم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 23 ديسمبر من العام 1963، وتم بعد ذلك عمل جزء ثاني من هذا العمل السينمائي و هو فيلم " الحفيد ".
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
حكاية سيارة حسن يوسف في فيلم أم العروسة.. صور
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