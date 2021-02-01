عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

"عايزين يحرموني من الدنيا الحلوة ديا .. عايزين يبعدوني ومش صابرين عليا.. عاشقة وغلبانة والنبي.. عاشقة ومسكينة والنبي" بهذه العبارات تغزلت شحرورة الفن بدنجوان الشاشة في واحدة من أشهر أغنيات أفلام السينما العربية، والتي مازال يتردد صداها حتى وقتنا هذا، ويعاد غناؤها من قبل كبار المطربين هي أغنية " عاشقة وغلبانة " للفنانة صباح.





اشترك دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة وشحرورة الفن صباح في عدة أفلام ولكن أشهرها فيلم " كانت أيام " والذي كان يتناول قصة جراح قلب شهير ينشغل بحياته العملية بدرجة كبيرة تجعله يؤثر على حياته الزوجية، وينتابها الفتور فتذهب الزوجة إلى الإسكندرية لقضاء فترة إجازة، فيقابل الطبيب جلال " رشدي أباظة " الفتاة الجميلة نادية " صباح " فيقع في حبها، لتبدأ حينها صباح بالتغني بأغنيتين من أجمل أعمالها وهي " يانا يانا "، و " عاشقة وغلبانة ".





كان من أشهر مشاهد هذا الفيلم المشهد الذي تغنت فيه صباح بكلمات عاشقة وغلبانة، وهي جالسة بجانب رشدي أباظة أثناء قيادته لسيارة عريقة كلاسيكية جذبت الأنظار، وأخذت شهرة كبيرة بعد ظهورها في هذا المشهد، سأخبرك عنها في السطور التالية.





ظهرت السيارة في فيلم " كانت أيام " من طراز 136W والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات العريقة مرسيدس بنز والتي بدأت في خط إنتاجها في العام 1936، وظل هذا الطراز متربعا على عرش إصدارات نجمة مرسيدس حتى العام 1942.





زودت السيارة مرسيدس بنز W136 بمحرك ديزل مكون من أربعة إسطوانات في خط مستقيم، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، يستطيع ان يولد قوة قدرها 38 حصان.





اتسمت السيارة مرسيدس بنز W136 بتصميم كلاسيكي لهيكلها الخارجي كعادة إصدارات سيارات تلك الحقبة الزمنية، حيث احتوت على شبكة أمامية طولية يعلوها شعار نجمة مرسيدس العريق، ويقع على جانبيها مصابيح أمامية انسيابية دائرية الشكل.



