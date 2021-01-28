قصة سيارة فؤاد المهندس الفارهة.. استخدمها فى مطاردة غرامية | صور

"فانتوماس، أنا مش قصير أوزعه، دكتور خشبة أبلاكاش، ماما ماما تعالي خديني يا ماما أنا بعيط يا ماما، قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد لبره إعقل إعقل وإرسيلك على قارة" تطارده الفتيات من جميع أنحاء العالم من كل قارة فتاة وكأنه تخصص في توحيد القارات من مكان واحد وهي مصر في أشهر مطاردة غرامية في تاريخ السينما المصرية.





اجتمع المعلم فؤاد المهندس وتلميذته النجيبة شويكار أشهر ثنائي الوسط الفني في واحد من أجمل الأعمال السينمائية المصرية "مطاردة غرامية" حيث شهدت أحداثه على حرص منير والذي كان يعمل كمراقب للطائرات أن تكون الفتيات التي يقعن في حبه من جنسيات مختلفة حتى لا يلتقين أبدًا وخاصةً بحبيبته منى، التي يتمنى الزواج منها ولكن دائمًا ما يحول بينهما خادمه غريب الأطوار "فانتوماس" الذي يحاول دائما إبعادهما عن بعض، لذلك يحاول إلهاء منير وتشجيعه على إكمال خطواته في طريق نزواته.





وكان من أشهر مشاهد هذا العمل حينما كان يوهم فانتوماس إحدى الفتيات الأمريكية أن منير يرث أرضًا مليئة بالبترول وسيصبح مستقبلًا ملك البترول في العالم، ليظهر بعد ذلك منير بسيارته الفارهة والتي تدل على ثرائه بحد كبير عندما توقف على الطريق بجانب عمال يعملون على رصف هذا الطريق ليأخذ منهم بعض المواد البترولية ويلطخها على ملابسه ليؤكد لتلك الفتاة امتلاكه للأرض البترولية، ولكنك بالكاد عزيزي القارئ قد جذبت انتباهك هذه السيارة الأنيقة وذهبت للتو بحثا عنها ولكنك لم تستدل عليها، لذلك نحن سنخبرك ببعض المعلومات عن هذه السيارة في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة كرايسلر إمبراطور صناعة السيارات الأمريكية كما يطلق عليها والتي تأسست في العام 1914، وكانت تعد نموذجا فاخرًا لفئة السيارات السيدان في العالم، ولكنها بعد ذلك قررت بطرح أنماط جديدة من فئة السيارات القابلة للتحويل للمنافسة مع شركات كاديلاك ولينكولن أشهر صانعي السيارات الفارهة.





فقامت شركة كرايسلر الأمريكية بطرح الطراز إمبريال " IMPERIAL " لينافس بجدارة في سوق السيارات القابلة للتحويل لذلك أطلقت عليها هذا اللقب الإمبراطوري، وكانت قد أصدرت كرايسلر هذا الطراز في الفترة ما بين عامي 1955 وحتى 1983.





سعت كرايسلر طيلة فترة إنتاجها لفئة السيارات الإمبراطورية، لطرح طرازات معدلة ومختلفة في شكل هيكلها الخارجي بأنماط جديدة ومختلفة كل عامين او ثلاثة أعوام، ولكن جميعها كانت تستمد قوتها من محرك مكون من ثمانية إسطوانات V8.



