المكنة طلعت قماش.. حكاية السيارة التي طارد بها فؤاد المهندس السندريلا

"اشتغلت.. والله واشتغلت، مصيبة واحدة كانت تهون إتنين تتبلع لكن تلاتة.. أربعة يا ماما، حسرتين تلاته عليا .. أربعة يا ماما، طلعت قماش.. أيها الناس المكنة طلعت قماش، أنا المدير"، جمل شهيرة ذكرت في فيلم تتمحور قصته حول عائلة طفلة صغيرة تدعى زيزي، خطفت قلوب الجماهير بأول وهلة لها على الشاشة، مما جعل صناع العمل يطلقون على الفيلم اسمها وكأنها البطل الرئيسي للأحداث، إنه فيلم "عائلة زيزي".





بدأت أحداث الفيلم برواية زيزي لمقتطفات قصيرة عن طباع عائلتها الصغيرة التي تكونت من والدتها التي تكفلت بمهمة تربيتهم وحدها بعد وفاة الأب، وشقيقها سبعاوي المخترع العبقري الذي اخترع ماكينة تتمكن من تحويل القطن إلى قماش مباشرة دون أي تدخل آدمي، وشقيقها الآخر سامي الفتى الطائش المولع بحب الفتيات، وأخيرًا شقيقتها سناء المهووسة بالتمثيل والشهرة رغم عدم إمكاناتها وقدراتها على التمثيل ولكنها دائما ما يطاردها حلم الشهرة، ليحالفها الحظ وتتعرف على المخرج الشهير يوسف حسين ويقوم بإسناد دور لها في فيلمه الجديد.





أثار خبر بداية مشوار سناء في التمثيل استياء الأم فتقوم الطفلة زيزي بإقناع شقيقيها لملاحقة سناء ومحاولة إحضارها، ليبدأ هنا المشهد الرئيسي لقصتنا اليوم حيث استقلا الشقيقين سيارة سبعاوي وذهبا يلاحقان سناء فيخيل إلى الناس بالشارع أنهم يطاردونها لمعاكستها فيدخلون في صراع أمام سيارة سبعاوي، والتي مثلت دور البطولة هنا فتظهر مدى رحابتها في استقبال كل من قام سبعاوي بضربهم.





كانت السيارة من الطراز BEETLE الأشهر في العالم، حيث كان أول إصدار لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن " VOLKS WAGEN " في العام 1938، ولكن توقف إصدار هذه الأيقونة بعد ان ظلت متربعة على عرش صناعة السيارات الألمانية لمدة ثمانين عامًا.





استمدت السيارة فولكس فاجن طراز BEETLE قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 30 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 115 كيلومتر/ ساعة.





وللعلم أنتجت السيارة BETTLE بقرار من أدولف هتلر زعيم النازية ليستخدمها كدعاية لنظامه، وكان قد حدد مواصفات يجب تواجدها في هذه السيارة على أن تكون إقتصادية في الشراء، وأيضًا في البنزين وقوية في ذات الوقت تتحمل الصعاب، و صغيرة الحجم ولكن تتسع لأربعة أشخاص ولا يتعدى وزنها الـ 600 كيلوجرام، وتصمد على إختلاف درجات الحرارة خاصة المنخفضة في روسيا.



