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أصل الحكاية

قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
قصة سيارة شيفروليه..
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم إشاعة حب
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ماجدة المهدي
"يا للهول.. ماجستير في الرقص يا توتو يا توت .. إسمعي يا بهيجة يا بنت صلطح بابا"، منا لا يتذكر عملاق الكوميديا الذي سطرت أعمالهبحروف من ذهب في تاريخ الفن المصري، من المستحيل ان تجد شخصًا صغيرًا كان أم كبيرًا لا يتذكر أشهر جمل أفلامه ويستخدمها في مختلف المواقف، إنه الفنان العظيم يوسف بك وهبي وشخصيته الأسطورية عبدالقادر النشاشجي في فيلم " إشاعة حب" للعالمي عمر الشريف.

يعد فيلم " إشاعة حب" أحد أنجح أفلام السينما المصرية على مدار تاريخها، والأمر ليس مرتبط بوقت عرضه فقط، ولكنه مازال يحقق نفس النجاح في كل مرة يتم عرضه على الشاشة الصغيرة، حيث تدور أحداث هذا الفيلم في إطار كوميدي بحت عن شخصية حسين، شاب عملي دائم الإرتباك يحاول إيقاع إبنة عمه سميحة في حبه، ولكنه غير قادر بسبب خجله ومنافسه " لوسي إبن طنط فكيهة"، ابن خالة سميحة الذى يجذب إنتباهها دائما من خلال الرقص والغناء.

إلا أن حسين يلاقي دعمًا كبيرًا من عمه عبد القادر النشاشجي، ويساعده في تغيير شخصيته ليفوز بقلب سميحة فى النهاية، وشاركت في هذا العمل العبقري واحدة من أشهر سيارات هذه الحقبة الزمنية والتي كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه، وهى من طراز Chevrolet Delray.

والتي إطلق عليها هذا الإسم تيمنا بحي ديلراي في بلدة ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية، وبدأ خط إنتاج هذا الطراز في العام 1954 والذي إنضم إلى سلسلة شيفروليه ذات المفهوم ثنائي الأبواب.

أخذت السيارة Chevrolet Delray شهرة كبيرة في العام 1958 حيث أصبحت أهم سلسلة في إصدارات شركة شيفروليه، حيث إتسمت بكلاسيكية تصميمها و رونق هيكلها الخارجي الذي دعم بأجنحة خلفية على جانبي السيارة، بينما تقدمت واجهتها بمصابيح دائرية ثنائية ونفس المفهوم لمصابيح الضباب.

انضمت السيارة Chevrolet Delray إلى سلسلة السيارات الكابورليه الأمريكية، واستمدت قوتها من محرك تربو V8 بسعة 5.7 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 3 سرعات.

جدير بالذكر أن فيلم " إشاعة حب" ظهر فى عام 1961، بطولة كلًا من "يوسف وهبي، عمر الشريف، سعاد حسني، عبدالمنعم إبراهيم، هند رستم، رجاء الجداوي، عادل هيكل، وداد حمدي، إحسان شريف، جمال رمسيس" و قصة وسيناريو وحوار محمد أبو يوسف، ومن إخراج فطين عبدالوهاب.
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
قصة سيارة شيفروليه.. شاركت عمر الشريف بطولة فيلم "إشاعة حب" | صور
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