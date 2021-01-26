منها طائرة وتوكتوك.. سيارات امتلكها عبد السلام النابلسي.. صور

" أنا حسب الله السادس عشر نابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية، كفاية متبسطهاش أكتر من كده، هزلت و ذبلت و تنيلت، أيتها السماء صبي غضبك على الأغبياء، ناس ليها حظ وناس ليها ترتر، أنا كده خلقتي كده مولود كده، هتجوزك وأنا مغمض العينين ومسدود الأنف والأذن والحنجرة والله معي"، جمل محفورة بحروف من ذهب في أذهاننا جميعًا، إفيهات رسمت البهجة على وجوه أجيال نكررها في حياتنا اليومية مرارًا، لم تتوقف شهرتها بإنتهاء حقبتها الزمنية بل نتوارثها جيل بعد جيل، رددها أسطورة الكوميديا الفنان الراحل عبد السلام النابلسي.





اشتهر عبدالسلام النابلسي بأدواره ذات الطابع الكوميدي التلقائي البحت والذي يشعرك أثناء مشاهدتك له انه لا يتصنع ولا يمثل بل هذه هي شخصيته الحقيقية، صنع لنفسه منطقة فنية خاصة إنفرد بها لم يستطع أحدًا أن يقترب منها، وكانت تتضمن أداوره دائمًا سيارات غريبة الشكل لم تشاهدها مع أحد غيره لا من قبل ولا من بعد.





كانت دائمًا ما تثير السيارات التي تظهر بصحبة الفنان عبدالسلام النابلسي أراء المشاهدين حولها وتنجذب إليها الأنظار لغرابتها وندرتها بحد كبير وكان من بينها السيارة التي ظهر بها في فيلم يوم من عمري والتي اطلق عليها إسم عزيزة وكان دائم التكلم معها وكأنها صديقته ولا ننسى جملته الشهيرة " عزيزة أصيلة ".





أنتجت عزيزة شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات، وكانت من الطراز والتر جونيور موديل عام 1934، جاء تصميم هيكلها الخارجي مشابه بحد كبير حقبتها الزمنية في الثلاثينيات فقد كانت كابورلية قابلة للتحويل وذات مفهوم ثنائي الأبواب "كوبيه" بعدد أربعة مقاعد، وغحتوت على شبكة امامية كبيرة الحجم ذات مقاطع طولية يقع في متتصفها مصباح إشارة صغير، وعلى جانبيها مصابيح أمامية انيقة دائرية الشكل، وتميزت بقوة دفعها الخلفي، ومحرك وقود مكون من أربعة أسطوانات.





وظهر أيضًا الفنان عبدالسلام النابلسي في فيلم " علموني الحب " بسيارة أكثر غرابة مما قبلها يختلط شكلها الخارجي بهيكل الطائرة الهليكوبتر القديمة والتوك توك الحديث، لم يستطع احد من الجماهير تمميز علامتها التجاريها لأنها تكاد تكون الوحيدة من نوعها هنا في مصر.





كانت السيارة التي ظهرت في فيلم علموني الحب من إنتاج شركة ألمانية تحت مسمى MESSERSCHMITT وكانت شركة مخصصة لتصنيع الطائرات، وكانت معروفة بطائراتها التي شاركت في الحرب العالمية الثانية ME 262 و BF 109 و سميت على إسم كبير مصمميها ويلي ميسيرشميت.





اتجهت شركة MESSERSCHMITT إلى صناعة السيارة التي ظهرت مع " النابلسي" في الفترة ما بين عامي 1955 إلى 1964، بعد ان صممها مهندس الطائرات FRITZ FEND، وكانت قد أنتجت الشركة من هذه السيارة طرازين فقط ألا وهما KR 175 و KR 200، وكلاهما كان كابورليه قابل للتحويل، وإحتوت على باب باب واحد فقط علوي، ومقعدين أحدهما أمامي والأخر خلفي.



