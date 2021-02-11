أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

" كان يا مكان أيام زمان.. راجل غلبان إسمه عليوه أبو علوان.. رزقه بسيط على القد.. سارح بعربية يد.. يشتري كل ما هو قديم كله للبيع، وحلت البركة ومات سي عليوه وساب تركة.. مخزن كبير مليان وشاب زي الورد اللي كان مرووش.. كار أبوه معجبوش قام يبرد المخزن حصلت حاجة تجنن.. عمدان سرير قديم لقى فيها كنز عظيم جنيهات دهب بندقي يا مبحبح الأرزاق.. و مرت الأيام بقت الفلوس أكوام.. وكل ده بقى ملك الوريث الأوحد يا الله احرصه أحمد".





حكاية تبدو لك من أول وهلة أنها إحدى حواديت ألف ليلة وليلة، ولكن تجد خيالك يسرح بعيدًا فتتمنى أن تحدث لك ما يحدث في أساطير الخيالات كعثورك على الفانوس السحري، ليخرج لك مارد الفانوس ويحقق لك أمنياتك، أو أن تحدث لك معجزة تغير مجرى حياتك مثلما حدث في حكاية فيلم " فتاة الإستعراض" التي رواها الراحل عبدالمنعم مدبولي.





تناول فيلم "فتاة الإستعراض" حكاية شاب ترك له أبيه إرثًا كبيرًا و أموالًا طائلة لدرجة جعلته غير قادر على إحصائها، وأصبح أحمد لا يعبء لشئ في حياته سوى حب الفتيات، وهوسه الشديد بالسيارات و ولعه بشراءها، حتى أصبح لديه قدر من الرفاهية التي سنحت له بتنسيق السيارة حسب لون ملبسه، فلنتعرف على بعض منها في السطور التالية.





كانت السيارة الأولى التي أخذت نصيبًا كبيرًا من إصطحاب أحمد لها من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية العريقة فورد من طراز FORD GALAXIE 500 BOX TOP موديل عام 1964، وهي سيارة أنيقة تم تصنيعها بحجم كبير في الفترة ما بين عامي 1959 وحتى 1974، وتم تسمية هذا الطراز وتسويقه باسم GALAXIE في محاولة للإثارة وجذب الإنتباه في تلك الفترة لإهتمام العالم حينها بإكتشاف الفضاء، وقد زودت هذه السيارة بمحرك مكون من ثمانية إسطوانات بسعة 5.8 لتر.





أما السيارة الثانية فكانت من إنتاج شركة صناعة سيارات أمريكية أيضا وهي شيفروليه من طراز CHEVROLET IMPALA موديل عام 1965، والتي كانت تنافس السيارة GALAXIE بشدة في سوق السيارات العالمي، وكانت تشبه السيارة FORD GALAXIE بحد كبير من حيث الحجم، وكانت تحرص شيفروليه على عمل تحديثات هيكليه على الطراز IMPALA ليتناسب مع مختلف الأذواق، وقد زود هذا الطراز بمحرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة 7.4 لتر.





أما الظهور الثالث فكان للسيارة العتيقة صاحبة العلامة التجارية CHRYSLER والتي كانت أمريكية الصنع أيضا وكانت من طراز CHRYSLER WINDSOR موديل عام 1949، والتي بدأت الشركة في إنتاجها منذ عام 1939 وحتى العام 1961، وقد ذودت بمحرك متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من أربعة سرعات، يستطيع أن يولد قوة 114 حصان.



