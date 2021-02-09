أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

" أنا لك على طول خليك ليا.. خد عين مني وطل عليا.. وخد الإتنين وإسأل فيا.. من أول يوم راح مني النوم" عندما يجتمع الثلاثي الذهبي أحدهما يكتب والآخر يلحن والثالث يغرد بصوته مزينا به أروع الأغنيات، لتبقى أيقونة الطرب الأصيل، ويظل صدى موسيقاها يتردد ساطعا في سماء الفن حتى ينطفئ القمر، " أنا لك على طول " عندما يكتب العبقري مأمون الشناوي ويلحن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ويطرب العندليب عبد الحليم حافظ من فيلم " أيام وليالي".





يحيى مثال يحتذى به للشاب الطموح المستقيم، حياته كانت هادئة لا يشوبها العبث، وكان يصادقه دائمًا "رأفت " الذي لم تختلف حياته عن صديقه في شيء سوى حبه الشديد للسيارات وإصلاحها، وكانا يشتركان معا في هواية واحدة كأعضاء بفريق التجديف بالجامعة، وذات مرة أثناء تجولهما بالقارب بنهر النيل للتمرين تقع عين يحيى على إحدى العوامات فيرى " سامية " لتقوم بخطف قلبه لأول وهلة، فتخلق بينهما قصة حب أسطورية.





" دبرني يا وزير " كان يحيى دائما ما يلجأ إلى صديقه رأفت ليساعده في حل ما يواجهه من مشكلات وكان يلقبه بالـ " وزير " فعندما وقع يحيى في حب سامية، كان دائما ما ينغص عليه حبه لها أخيه غير الشقيق فتحي الفتى المتسكع غير المسؤل، فقام رأفت بمساعدة صديقه لإبعاد فتحي عنهما أثناء قضائهما رحلة إلى أنشاص، عن طريق إتلاف إطارات سيارته لعدم اللحاق بهما.





" عشانك يا قمر أطلعلك القمر.. مادام هواك أمر أطاوعك يا قمر" بهذه الكلمات تغنى يحيى " عبدالحليم حافظ " وبدأ رحلته برفقة سامية وشقيقتها ورأفت ليحين ظهور أحد أبطال الفيلم وهي السيارة التي يمتلكها رأفت والذي كان مهووسا بها ودائما ما يجري فحوصاته عليها حتي لا يحدث بها عطل مفاجئ وبالطبع فهذا من حقه لكونها سيارة نادرة الوجود، فلنلقي نظرة عزيزي القارئ، على تلك السيارة النادرة ونتعرف عليها في السطور التالية.





أعتقد أن هذه السيارة لا يعرفها الجيل الحالي بل لم يسمع عنها في يوم من الأيام لإنقراضها من سوق السيارات المصري منذ زمن، كانت السيارة تدعى سيمكا SIMCA، والتي أنشأت خط إنتاجها شركة FIAT الإيطالية، بتأسيس مصنع خاص بإنتاج سيمكا في فرنسا في العام 1934، ثم قامت بعد ذلك شركة كرايسلر الأمريكية بشراء حقوق ملكية سيمكا في العام 1970، لينتهي المطاف بها لتحول ملكيتها لشركة بيجو الفرنسية في العام 1978 لتستبدل حينها إسم سيمكا بالسيارة تالبوت TALBOT.





وظهرت السيارة سيمكا في فيلم " أيام وليالي " من الطراز SIMCA 8 SPORTS CABRIOLET، موديل عام 1950، وكانت تأخذ حينها شهرة كبيرة في سوق السيارات العالمي وتشتهر بأنها سيارة قوية إقتصادية موفرة في آن واحد، وكان يُعلن عن هذه السيارة ال في الصحف المصرية بأنها " قوية جدا.. إقتصادية.. سريعة.. محرك بقوة 13 حصان".



