سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2021 في تونس | صور

تعد علامة سوزوكي اليابانية العريقة واحدة من أكثر العلامات طلباً في الأسواق العربية بشكل عام وفي السوق التونسي بشكل خاص، بفضل اعتماديتها ورحابة مقصورتها، ومن بين إصداراتها المميزة جاءت سوزوكي جيمني موديل 2021.





زودت السيارة سوزوكي جيمني موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 100 حصان عند 6,000 دورة بالدقيقة و130 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، يمكنه الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 145 كيلو متر في الساعة، أو أوتوماتيكي رباعي السرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





تتمتع سيارة سوزوكي جيمني موديل 2021 بجنوط مقاس 15 بوصة، مع عجل احتياطي مثبت على باب صندوق الأمتعة الخلفي، وأضواء هالوجين أمامية، ونوافذ جانبية وخلفية معتمة، وماسحة زجاج خلفية مع مرش للماء، ومن الداخل تألقت هذه الفئة بعجلة قيادة قابلة للإمالة مزودة بأزرار للتحكم بالنظام الصوتي المكون من سماعتين.





كما دعمت سيارة سوزوكي جيمني موديل 2021 بخاصية تحذير السائق لربط حزام الأمان، وبنظام تكييف يدوي، وحاملة أكواب بين المقاعد الأمامية، ومقاعد مكسوة بالقماش مع مساند للرأس للمقاعد الأمامية ومخرج طاقة بقوة 12 فولت في الشاشة الوسطى.



جهزت سيارة سوزوكي جيمني موديل 2021 بمنظومة السلامة والأمان، وسائد هوائية أمامية ثنائية، خاصية تثبيت مقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية، وبنظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام التحكم بالثبات ESP، ونظام المساعدة على صعود ونزول التلال أو المنحدرات.

يبلغ سعر سوزوكي جيمني موديل 2021 في تونس 82 ألف دينار.